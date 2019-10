Den store hyttedagen

Etter den dagen, vil jeg si at livet har vært en sammenhengende, fantastisk flott og lang hyttedag.

Her oppe har vi virkelig blitt kjent med den eventyrlige naturen i ytterkanten av Trollheimen. Vi har hatt stor glede av det fine løypenettet som blir godt ivaretatt på sommeren såvel som på vinteren. Da passer det å nevne de som kjører tråkkemaskina på vinteren (bl.a. Arild Haugen) og som svipper bortom hytta når de vet vi er «hjemme». Snakk om luksus. Stå på ski i nypreparerte løyper helt fra hytta og til toppen av Garbergfjellet hvor velforeninga Rørvatnet Vel holder topphytta i god stand (fyllt med ved, vatn, kaffe og vaffelrøre).

Vi som kommer fra Frei er ikke vant med slike vintre dere har å tilby. Nå har jeg fått enda en årstid å like!

Så må jeg ikke glemme grunneieren Tore Simonset som virkelig gjør hyttelivet både godt og enkelt å leve. Han har reddet meg fra islagte veier og transportert tunge laster helt fram til hytta midt på vinteren. Jeg er så takknemlig!

Om det er fordi min bestemor er fra Rindal (Oline Grytbakk) og min far ble født her - det vet jeg ikke. Men, jeg synes altså at dere Rindalinger er virkelig godhjerta folk og som er stolte av bygda deres, samtidig som at dere er inkluderende - også ovenfor oss Høttrindalinger.

På de tre årene jeg har vært her, har jeg vært så heldig å kunne få benyttet meg litt av det lokale næringslivet. Trekker gjerne fram Rindal Rørservice og El-co som dyktige leverandører. De kommer til avtalt tid og leverer gode tjenester til en rimelig pris.

Jeg er så heldig å ha både vann og strøm i hytta og sender gode tanker til Svorka som også sørger for stabilt bredbånd her oppe. Takk også til Rindal kommune for å være behjelpelig når jeg har spørsmål.

Selv etter tre år er det fortsatt like herlig å komme inn på Coop-en på Nybø. Mer hjemmekoselig matbutikk finnes ikke i landet. Og takk til RBL som har reddet meg mer enn en gang da jeg skulle ha ting til motorsaga. Takk også til Oddbjørn på Coop Elektro som har alt det andre jeg behøver.

Jeg har spist mat på Bolme og kjøpt verdens beste burger på YX i tillegg til de nydeligste bakervarer fra Hæmstelt. Har fått lokal elgsteik, plukket meg multer til jul, blåbær og tyttebær og fisket stor ørret i Rørvatnet. Fått tilbud på matkasser osv. – Sa noen «den store hyttemagen»?

Jeg vet det er mange flere som gjør hyttedagene mine perfekte - men får ikke plass til å nevne alle her.

Til slutt vil jeg si at; joda, jeg eier hytta mi og eiendommen her oppe, men samtidig er jeg innstilt på å være gjest i Rindalsskogen - det er faktisk jeg som er på besøk hos dere. Derfor skal jeg gjøre mitt for å ta vare på alt det fine rundt oss. Vi er faktisk utrolig heldige som får kalle oss høttrindalinger! Det er vi veldig stolte av!

Tusen takk til alle dere og tusen takk for den store hyttedagen!

Med hilsen Per Kvalvik - høttrindaling fra Frei