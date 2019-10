Den store hyttedagen - ikke bare for hyttefolk

Ideen til den store hyttedagen kom i kjølvannet av den store hytteundersøkelsen som ble gjennomført av Rindal kommune i fjor vår. Det er også i tråd med arbeidet som skisseres i strategisk næringsplan for Rindal.



Lørdag i høstferien

Ordfører Ola T Heggem sier at det var mye bra respons og mange positive tilbakemeldinger på hytteundersøkelsen. Mange av hytterindalingene svarte også at det gjerne kunne tenke seg å bidra til lokalsamfunnet. Ca 150 hytteeiere har oppgitt e-postadressen sin til kommunen, og har dermed fått invitasjon til hyttedagen på e-post.

Lørdag 12. oktober ble valgt fordi det er den siste lørdagen i høstferien, og man regner med at mange hyttefolk er i Rindal da. Sannsynligvis er det også mange andre som har tid og anledning til å ta turen i høstferien. Hyttedagen er ikke bare for hyttefolk, men for alle som har interesse av å se hva rindalssamfunnet, med noen innslag fra Surnadal og Meldal, har å by på, når alt samles på ett sted.

- Folk fra nabokommunene er også hjertelig velkomne denne dagen, presiserer Sivert Dombu.



Tett samarbeid med næringslivet

Næringslivet i Rindal var aktivt med og utarbeidet næringslivsplanen for Rindal, og hyttedagen arrangeres nå av Rindal kommune i samarbeid med Rindal Næringsforum. Tom Godtland, som er daglig leder i Rindal Næringsforum, har en del erfaring med den type arrangementer fra før, så han har hatt kontakten med de ulike aktørene.

Rindalshuset og uteområdet blir fylt opp av utstillere og aktiviteter denne dagen. Over 60 aktører deltar, med nærmere 50 stands, så det blir helt fullt i og rundt Rindalshuset. Dette er både bedrifter og organisasjoner. Tom Godtland forteller at det er flere lokale bedrifter som er med her enn de som deltok på torgdagen i sommer.

I hytteundersøkelsen svarte veldig mange at det gjerne vil bruke lokale bedrifter i størst mulig grad. På den store hyttedagen finner du så og si alt av lokale håndverkere, og bedrifter som har med hyttenæringen å gjøre. Først og fremst rindalsbedrifter, men supplert med noen fra Meldal og noen fra Surnadal, innenfor bransjer som Rindal ikke har selv, f.eks. møbler. Noen av bedriftene vil ha spesielle hyttedagstilbud.



Mange aktiviteter

Ellers blir det mulighet for å få svar på det meste man måtte ha av spørsmål knytta til hytteliv. Rindal kommune kommer til å ha en stand, og der blir renovasjonsselskapet HAMOS også med. De kan blant annet svare på spørsmål om nye regler for hytterenovasjon. Rindal IL og turstigruppa vil være på plass, for å fortelle om muligheter for aktiviteter og turer. Rindal IL Ski skal ha pizzalotteri med trekning utpå dagen

Det blir også mange aktiviteter som passer for barn og unge. Rindalshuset har ekstra åpent torsdagen og fredagen i høstferien, slik de bruker. På selve hyttedagen følger de opp med alle sine tilbud på en gang, det vil si basseng, styrkerom, bibliotek og kinovisning. Trollheimen klivarlag er med og tilbyr klatring i klatreveggen. Rindalshallen er åpen, og skimuseet holder åpent for anledningen. På uteområdet blir det diverse aktiviteter i iTrollheimens regi.



Vil vise hele bredden

Matservering blir det også, med noe for enhver smak. Joe's gatekjøkken blir plassert utenfor Rindalshuset. Bolme Pensjonat skal ha kafe i hallen, YX Rindal selger baguetter fra sin stand, gardsbakeriet heimstelt kommer med ferske bakervarer og Rindalshuset har kiosken åpen. Skimuseet har også åpen kafe denne dagen.

På kvelden blir det utstillermiddag hos 3 Venner og hyttedagspub.

- Vi vil vise hele bredden, så flest mulig bedrifter er med. Det er viktig at det er mest mulig lokalt. Utstillerne setter pris på det, sier Tom Godtland.

Han er opptatt av å vise fram Rindal på en fin måte, med alt bygda har og at det er så kompakt.

- Vær tidlig ute for å få med deg mest mulig, oppfordrer han.