Den nye fylkesgrensa er klar

Kvammen i Øvre Surnadal ligger rett ved den nye fylkesgrensa.



Nabobedriften Polaris Nordmøre ligger bokstavelig talt på grensa. Butikken og verkstedet ligger i hver sin kommune, og snart også i hvert sitt fylke. Bedriften har eiere og ansatte både fra Rindal og Surnadal, og er et utmerket eksempel på godt samarbed mellom nabokommunene.



Fra årsskiftet blir Trollheimsportens nedslagsfelt delt på to forskjellige fylker. Men vi regner med at det gode forholdet og samarbeidet mellom de to kommunene vil fortsette som før, og Trollheimsporten vil selvsagt bidra til dette.