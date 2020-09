Demensaksjonen 2020 – Berre forsking kan stoppe demens

Ingressmontasje: Nasjonalforeningen for folkehelsen



Vi i Surnadal demensforening og helselag oppmodar i staden alle i Surnadal om å støtte kampen mot demens ved å sende ei gåve på VIPPS til 221615.



Ei utfordring for samfunnet – ei tragedie for dei som bli ramma

Demens er ein dødeleg hjernesjukdom som grip brutalt inn i kvardagen både til dei demente og deira pårørande. Det vil krevje stor innsats i åra som kjem, før vi klarer å stoppe eller bremse Alzheimers sjukdom og andre demenssjukdomar.

Når ei effektiv behandling let vente på seg, er det fordi vi framleis veit for lite om årsakene til demens. For å kunne finne ein kur treng vi meir kunnskap om kva som skjer i hjernen under utviklingsgangen frå frisk til sjuk.

Forsking på behandling

Demensaksjonen gir deg høve til å støtte livsviktig forsking. Fleire forskarar ser det no som sannsynleg at vi vil kunne knekke demenskoden. Vi ser fram til den dagen vi ikkje treng å bekymre oss for demens, men for å kome dit, må det meir forsking til.

Det er denne forskinga Nasjonalforeininga for folkehelsa samlar inn pengar til gjennom Demensaksjonen. Med gåva di kan dyktige forskarar gjere sitt beste for at færre får demens, og vi kan hjelpe dei ramma til å meistre kvardagen.

Bidra til å stoppe demens!

Kvar einaste krone tel!

Du kan òg donere direkte til konto 1644 08 46673.

Ved å sende kodeordet SAMMEN på SMS til 2216, gir du 50 kroner til demensforsking.

Kodeord KUR gjev 100 kroner, og kodeord DEMENS gjev 150 kroner.



FAKTA

I dag har 77 000 menneske i Noreg demens, og talet vil truleg bli dobla fram mot 2040.

På verdsbasis lever nesten 50 millionar med demens, og fram mot 2050 vil dette talet auke til meir enn 130 millionar. Årsaka til auken er først og fremst at folk lever lenger enn før.

Demens er ein dødeleg hjernesjukdom.

Demens fører til dårleg hugs, problem med daglege gjeremål og endringar i personlegdomen.

Nasjonalforeininga for folkehelsa er ein interesseorganisasjon for demente og deira pårørande.

Demenslinja er bemanna av sjukepleiarar med spesialkompetanse, som svarer på spørsmål om demens. Ring: 23 12 00 40



På vegne av lokallaget;

Linda Bergheim og Marit Moe Kvendbø