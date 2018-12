Deltok på renn over hele landet!

Tekst og foto: Surnadal IL Langrenn



Kristoffer Berset

Kristoffer Berset var med på VM-mønstring for juniorer i Hovden. Fredagens konkurranse ble avlyst på grunn av kulde, mens det på lørdag ble arrangert sprint. Kristoffer gikk en meget bra prolog og ble nummer 13. I kvartfinalen lå han godt an, men ble dessverre hindret på oppløpet og konkurransen var over. Søndag var distansen 10 km skate og her ble Kristoffer nummer 23, et resultat han ikke var helt fornøyd med. Nye sjanser kommer imidlertid i Norgescupen senere i vinter.



Alise Einmo

Skandinavisk Cup har denne helga blitt arrangert i Østersund. Kulda satte også sitt preg på dette arrangementet, da lørdagens klassiske distanse ble avlyst. Fredag var det sprint, og her gikk Jonas Aasbø en meget god prolog. Han endte på en 47. plass (188 deltakere), kun 1,8 sekund fra å gå videre. På kvinnesiden havnet Alise på en 49. plass i prologen (105 deltakere). Søndag gikk hun inn til en 58. plass på 10 km skate (111 deltakere).



Ragnhild Mogstad



Malin Einmo



Abel Sæterbø Raaen



Noa Sæterbø Raaen



Jøri Vatten

Meråkerrennet ble arrangert lørdag under flotte og vinterlige forhold i Grova Skisenter. Normaldistanser og fri teknikk stod på programmet. Surnadal IL stilte med 9 løpere til start. Malin Einmo og Ragnhild Mogstad sikret dobbeltseier i Kvinner 19/20, her ble Ane Mogstad nr 12. Abel Sæterbø Raaen gikk inn til en sterk 3. plass i Gutter 13 år (29 deltakere), mens Noa Sæterbø Raaen ble nr. 8 i Gutter 16 år (15 deltakere). Njaal Lundamo Aakvik ble nummer 13 i Menn 17 år (26 deltakere). Stine Fiske endte på 4. plass i Jenter 16 (10 deltakere), mens Jøri Vatten ble nummer 3 i Kvinner 17 (5 deltakere). Ada Sæterbø Raaen deltok også i Jenter 9 år, her er det ingen rangering.



Johannes Gujord

I Granåsen var det Norgescup i kombinert, både for senior og junior. På grunn av at konkurransen for 15/16 åringer ble avlyst, fikk de dispensasjon til delta i Norgescupen for juniorer. Her deltok Johannes Gujord fra Surnadal IL. Med hopping i K90, både 5 km og 10 km langrenn var forutsetningene lagt for en utfordrende helg. Likevel gikk dette bra, og på søndag hoppet han 74 meter i bakken og hadde 11 beste langrennstid (20 deltakere) i NorgesCup B. Det blir spennende å følge Johannes utover i sesongen når han får konkurrert mot jevnaldringer.

Husk å følg oss på Instagram under #sillangrenn og på Surndal IL Langrenn på Facebook!

Alle resultater kan du finne på www.langrenn.com