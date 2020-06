Delte ut penger til ungdomsklubben

Bilde: Hilde Staveli Solli (t.v), Una Langeland Gravvold, Anders Larsen, Lilli Husby, Rune Dalager, og Lars Sæther.



Årets Vårsøghelg skulle etter planen bli avholdt 21. - 24. mai i år. Slik ble det dessverre ikke. På grunn av koronaen ble så å si alt av program avlyst, med unntak av Kleivakvelden, som lot seg gjennomføre i Storstua.



Daglig leder i Laget Vårsøg, Anders Larsen, forteller at årets Vårsøghelg skulle ha et særlig fokus på barn og ungdom.



– Under årets festival var det tenkt at barn skulle slippe gratis inn på flere av arrangementene, blant annet på kleivakvelden. Dette ville vi gjøre som en del av en ungdomssatsing, for å gi barn og unge muligheten til å komme seg ut for å se live-musikk.



– Da Vårsøghelga ble avlyst, måtte vi ta nye grep. Vi bestemte oss for å la de som fulgte den digitale Kleivakvelden få muligheten til å gi en sum, som da skulle gå til barne- og ungdomsarbeid her i bygda.



Kjekt å kunne gi tilbake



Larsen forteller videre at det er kjekt å kunne gi noe tilbake til kommunen, med tanke på at Vårsøghelga har fått god hjelp fra Surnadal kommune til å blant annet gjennomføre nettopp årets kleivakveld.



Frivilligsentralen og ungdomsklubben åpnet i mars sine nye lokaler på Skei, men måtte på grunn av viruset stenge igjen like etter.



– Vi håper disse pengene kan være en vitamininnsprøyting, sier Anders Larsen.



Til stede var også kulturleder i Surnadal kommune, Lilli Husby.



– Vi setter umåtelig stor pris på denne gesten. Det er utrolig raust av Laget Vårsøg!



De to representantene fra Laget Vårsøg, Anders Larsen og Rune Dalager, forteller at en av grunnene til at de velger å gi pengene til ungdomsklubben, er at da er de forsikret om at pengene ikke forsvinner, og at de blir brukt fornuftig.



– Dette er penger de kan få bestemme selv hva skal gå til, sier de, men legger også til at det helt klart er ønskelig at det går til noe kulturelt.



Leder for Ungdomsrådet, Una Langeland Gravvold, var også svært takknemlig for gaven.



– Vi setter stor pris på dette, og det vi i hvert fall er helt sikre på, er at vi må bruke pengene på noe vi kan gjøre sammen!





Leder i Ungdomsrådet, Una Langeland Gravvold, og daglig leder for Surnadal Frivilligsentral, Hilde Staveli Solli.