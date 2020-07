Debuterte med seier på Leangen travbane

Eier John Helge Gravvold (64) og trener Ola Skjølsvoll (82) har god grunn til å være fornøyd. Med målrettet trening og en god porsjon tålmodighet har John Helge og svigerfar Ola på nytt gjort seg bemerket i travmiljøet. Sammen med travtrener og kusk Atle Solhus fra Orkdal, har de klart å utvikle fem år gamle Faste Iris til å bli en vinnerhest.

- Vi så tidlig at Faste Iris var et talent, men av ulike årsaker i familien har vi ikke brukt like mye tid på hestene som vi gjorde tidligere. Vi har vært tålmodige med hesten, og nå får vi betalt for det. Hun er virkelig god for øyeblikket, sier Gravvold.

Forrige mandag debuterte kaldblodshoppa med seier i sitt aller første løp.

- Jeg har hatt noen stille drømmer, men forventet så absolutt ikke seier i første løp. Jeg vet så inderlig godt at marginene er små, og hvor fort det kan snu. Derfor var det utrolig gledelig at det gikk så bra. Jeg har et ekstremt konkurranseinstinkt, og for meg er det dessverre ikke nok å bare delta, smiler John Helge.



John Helge Gravvold er et kjent navn i travmiljøet i Norge

Forsiktig satsing

På 90-tallet begynte Gravvold å satse stort på travhester, og reiste mye i både inn- og utland. Best av alle var Slettvoll Rambo, som kjørte inn 2,4 millioner kroner. Gravvold er klar på at han ikke kommer til å satse på samme nivå som han gjorde tidligere.

- Travsport på høyt nivå er en livsstil som blant annet medfører mye reising og svært mye trening. Det har vi verken kapasitet eller mulighet til å gjennomføre slik livet vårt er i dag. Nå har vi fire hester på gården, og det passer oss utmerket, sier han.

Gravvold forteller videre at de også opplever utfordringer med treningsforholdene i flatbygda.

- Det er utfordrende treningsforhold på Sylte sammenlignet med Slettvoll i øvre Surnadal hvor vi bodde på den tiden hvor vi virkelig satset på hest. På Sylte er det flatt, og hestene er ofte avhengige av å trene bakkeløp for å komme i riktig god form. På Slettvoll hadde vi bakkene rett utenfor ytterdøra. Det krever mer av oss som trenere når forholdene ikke er optimale. Med det samme vi flyttet hit så følte jeg at vi stod fast med tanke på hvordan vi skulle få til gode travere, sier han.

Nå ser det ut til at du har knekt koden?

- Tja, vi savner fortsatt motbakkene i umiddelbar nærhet. Når det er sagt så er det ikke bare treningen som er avgjørende for å få en god traver. Mye handler også om flaks. Du må ha individet og talentet. Uten talent er det nærmest umulig å skape en god travhest, sier han.

I travsporten er det helt klart mest å hente i forhold til pengepremier når hestene er 3 - 4 år gamle, og det er svært tøffe krav for å holde seg i toppen. I følge Gravvold har sporten utviklet seg i en retning som ikke bare er positiv.

- Det har skjedd mye de siste 10 -15 årene, og dessverre har det blitt en del kynisme. De med mest penger kjøper de beste stammene. De satser utelukkende på unghestløpene. Personlig mener jeg en slik "bruk og kast"-filosofi er usunn. Det er for mye penger å kjempe om i unghestløpene. Det har jeg alltid sagt, sier han.

Sprek svigerfar

Gravvold skryter av sin 82 år gamle svigerfar som er på plass i stallen på Jogarden presis klokken 07.00 hver dag.

- Det er Ola som skal ha æren for fremgangen til Faste Iris. Det er han som står bak det aller meste av treningen. Han er både dyktig, tålmodig og optimistisk. Det er viktige egenskaper i travsporten, sier Gravvold.

Neste gang Faste Iris står på startstreken er 17. august. Da kan det fort bli ny surnadalsseier på Leangen travbane.

- Det har jeg god tro på er mulig. Fortsetter hun fremgangen kan det bli spennende. Hun har en god stamme, og er en skikkelig fin hest på alle måter. Jeg er forsiktig optimist, mens svigerfar er evig opitimst. Vi får se hvordan det går, smiler John Helge.



Ola Skjølsvoll kusker Faste Iris med stødig hånd