Debuterer under eget navn

Med et nytt album på veg, velger Mauset nå å gå nye veier. Mauset forteller at det var etter innspill fra andre musikerkolleger at det ble bestemt et navneskifte.



– Perikom var i utgangspunktet et band med faste medlemmer, men de siste åra har det i bunn og grunn vært mitt prosjekt, forteller han.



– Jeg fikk tips fra flere fagmenn om at det nå var på tide med et navnebytte.



Videre forteller han at det fort blir enklere å få innpass dersom man har et «vanlig» navn.



– Det blir uvant å fremme seg selv, og ikke kunne gjemme seg bak et annet navn. Da må man virkelig stå inne for det man presenterer, og det gjør jeg.



Ferdig innspilt album



Albumet er i følge Mauset ferdig innspilt, men det mangler fortsatt noen ting før det er klart for utgivelse. Etter planen blir tittelen på albumet «Fredlaus», etter en tekst av Astrid Krog Halse.



– Denne gangen er mesteparten av tekstene skrevet av Halse, i tillegg til flere tekster av Hans Hyldbakk, Jørgen Gravvold og Ingeborg Solem.



Musikken er i følge Mauset i god gammel Perikom-stil, men med et litt mer eksperimentelt preg over seg.



– Det er vanskelig å sette ord på akkurat hva som er annerledes, men de aller fleste vil nok gjenkjenne Perikom-soundet.



Solide musikere med på laget



Alt er lagt til rette for at det skal bli et bra produkt, og med på laget har han et stjernespekket lag med musikere.



– Jo Ranheim og Ronny Kjøsen er de som gjør at dette går an. De bidrar med alt fra miksing, til spilling og arrangering.



I tillegg til disse to er Anders Larsen med på fiolin, Morten Berger Stai på bass, Ola Langli på gitar, og Olav Nergård Tørset og Stian Lundberg på trommer.



– Dette er en gjeng som det er utrolig stas å få jobbe med i studio. Det er så artig å se hvordan låtene utvikler seg med slike musikere til stede.



Albumet er spilt inn i Øra Studio i Trondheim og DreamFarm Studios i Surnadal, og det er Jo Ranheim og Ola Langli som står for miksingen.



Fortsetter å spille Perikom-musikk



Selv om Karstein Mauset nå går bort fra Perikom-navnet, forsikrer han om at han ikke kommer til å legge de gamle sangene på hylla. Den forrige singelen Perikom ga ut, «Med di hand i mi», er også med på det nye albumet.



– Jeg kommer helt klart til å fortsette å spille Perikom-sanger på konserter fremover. Jeg har også luftet ideen om at backingbandet kan hete Perikom fortsatt, sier han.



«Med di hand i mi» kan du høre her.