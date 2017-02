Dataivrig ungdom samlet i Rindalshuset

Georg Ranheim og Jonas Jonli var noen av de som deltok på LAN i år. De kunne fortelle at det gikk mest i Counter Strike :GO, Rocket League og League of Legends, og at det var helt klart disse som var mest populære. Det var også stor variasjon på søvn, hvor enkelte ikke har sovet i heletatt, og andre en del. Å treffe nye folk og det å spille sammen med andre var det de likte mest med LAN. ”Det er gøy, og noe annet enn å sitte hjemme”, fortalte Jonas Jonli. Begge har vært med før og anbefaler dette for folk som liker å være sosial og spille.



Georg Ranheim og Jonas Jonli

Tore Aune og Mathias Furuhaug var også noen av de påmeldte i år. Dette er første gangen de er med på LAN, og de tror ikke at dette blir den siste. Her gikk det mye i Counter Strike :GO, playstation, FIFA, Battlefield og mange andre skytespill. De liker LAN ekstra godt fordi her kan du spille med venner, noe som er bedre enn å være hjemme.



Mathias Furuhaug og Tore Aune