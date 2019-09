Damelaget slo tilbake med storseier

I sin forrige kamp gikk damelaget Surnadal/Søya/Todalen på sitt første tap i årets 3. divisjon, og det var derfor en revansjelysten gjeng som tok imot Moldestudentenes IL (MSIL) på Amfi Park tirsdag.

Da lagene møttes i mai endte det 5-0 til samarbeidslaget fra Surnadal, og da kaptein Marte Nes og Gunn Mari Våbenø sørget for 2-0-ledelse til Erling Fiskes lag før halvtimen var spilt, lå alt til rette for en ny, komfortabel trepoenger.

Like etter pause reduserte imidlertid Charlotte Bjøringsøy, mens Andrea Gravdehaug satte inn 2-2 med et langskudd etter en snau time.

Serielederne Surnadal/Søya/Todalen hadde ingen planer om å avgi poeng, og slo raskt knallhardt tilbake. Etter 61 minutter satte Alice Eide Naustbakk inn sitt femte mål for sesongen, og dermed stod det 3-2.

Som om ikke dette var nok, bestemte Emilie Brøske Rønning seg for å gjøre vondt verre for bortelaget. 16-åringen scoret like godt to ganger på fire minutter da hun la på til både 4-2 og 5-2 etter henholdsvis 66 og 69 minutters spill. Dette var Rønnings to første mål på seniornivå, mens Gunn Mari Våbenø også scoret sitt første for damelaget med sitt 2-0-mål før pause.

Med tre mål i løpet av åtte minutter drepte hjemmelaget i realiteten all spenning i kampen, og da Hanne Dønnem satte spikeren i MSIL-kista med 6-2 fem minutter før slutt, var det ingen tvil om at samarbeidslaget kunne juble for at tre nye poeng ble igjen på Syltøran.

Ida Ranes ble kåret til dagens Surnadal Sparebank SIL-dråk - hjemmelagets beste spiller.

Laget står nå med åtte seire, én uavgjort og ett tap denne sesongen, og blåtrøyene har dermed 25 poeng på sine 10 kamper. CFK/Dahle på andreplass på tabellen står med 19 poeng på 11 kamper, mens Langfjorden/Træff 2, som er det eneste laget som har slått Surnadal/Søya/Todalen, har 17 poeng på sine åtte.

Neste kamp for det unge damelaget er allerede førstkommende torsdag. Da møter de serietoer CFK/Dahle på bortebane.

Kampfakta:

Surnadal/Søya/Todalen-Moldestudentenes IL 6-2 (2-0)

Mål:

1-0 Marte Nes (15.)

2-0 Gunn Mari Våbenø (27.)

2-1 Charlotte Bjøringsøy (47.)

2-2 Andrea Gravdehaug (57.)

3-2 Alice Eide Naustbakk (61.)

4-2 Emilie Brøske Rønning (66.)

5-2 Emilie Brøske Rønning (69.)

6-2 Hanne Dønnem (85.)

Gule kort: Julie Hagen Eide, Surnadal/Søya/Todalen og Julie Tomren Farstad, MSIL.

Surnadal/Søya/Todalens lag fra høyre mot venstre (4-3-3):

Astrid Dammen Gjeldnes

Ida Ranes

Andrea Eide Naustbakk

Karen Grytskog Skralthaug

Marte Strand

Marte Nes (Kaptein)

Ine Fiske

Julie Hagen Eide

Else Vaseng Kvammen

Alice Eide Naustbakk

Gunn Mari Våbenø

Innbyttere (alle benyttet):

Fride Husby Haugen

Emilie Brøske Rønning

Mia Settemsdal

Johanne Kvendset Andersen

Hanne Dønnem



(Arkivfoto: Gunn Mari Våbenø scoret sitt første mål for damelaget tirsdag. Bildet er fra lagenes møte i mai).