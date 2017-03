Damelaget møter Lensvik

Lagene møttes for en drøy måned siden, og det ble en enkel oppgåve for Surnadal som til slutt vant 36 - 19. Lensvik kom til Surnadal med redusert spillerstall og kun èn innbytter. Lørdag er det ventet at Lensvik stiller med langt sterkere lag, og Surnadal må prestere for å ta med seg poengene hjem.

Surnadal må klare seg uten sin faste keeper, Eirin Mogset, som er opptatt med russerevy. I hennes fråvær gjør Kine Paola Sæter comeback mellom stengene, og i tillegg er 16 år gamle Ane Lyngstad med i troppen.

Før helgas serierunde ligger Surnadal på 6. plass på tabellen med 16 poeng etter 14 kamper. Lensvik ligger på plassen bak med 15 poeng på 18 kamper.

Kampstart 17.00 i Lensvik Flerbrukshus

På bildet: Trener Ole Magnar Ulvund sammen med Siv Helen Mikkelsen og Jorunn Engdal Storholt