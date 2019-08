Damekoret Credo startar opp att

Koret øver tysdagar på kyrkjelydshuset på Skei frå kl. 19.00 -20.30, og har i dag 10 medlemmar.

Kantor i Surnadal, Oddveig Helset Halle, er dirigent og leiar for koret. Ho understrekar at det ikkje er slik at koret syng kvar søndag i kyrkja på gudsteneste, slik mange kanskje trur sidan det er eit kyrkjekor 😊. Koret syng på salmekveldar/konsertar i kyrkja og vi har som mål å synge ved ei gudsteneste haust/vår.

Har du lyst til å vere med i koret ,så er du velkomen!

Ta gjerne kontakt på mob. 97594512 / oddveig Helset Halle for spørsmål.