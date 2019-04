Dagsrapport

Noe skiføre fortsatt i distriktet, men vi får meldinger om svært vanskelig ski og skuterføre i Orkdal og Meldal. Det anbefales felleski om en skal ut på ski.



Dagens tips fra Sør-Trøndelag Røde Kors er å ta det rolig i trafikken. Tenk på at trafikkulykker ofte skjer når det er mye trafikk og stressa folk. Husk på at en bør ha med utstyr for å klare seg selv og passasjerer om en blir stående i trafikken, for eksempel både pledd og varme klær. Ved ulykker kan et ullpledd være til stor hjelp for å varme både skadde og pårørende. Turen er ikke over før man er hjemme.



I år har Sør-Trøndelag Røde Kors rykket ut på 18 oppdrag rundt om i distriktet. Dette er lite i forhold til påsken i fjor, der vi rykket ut på over 30 oppdrag. Påsken har vært preget av svært fint vær helt frem til 1. påskedag, og vi har fått rapporter om stor utfart fra hele Sør-Trøndelag. I år har vi hatt få hendelser med snøskred i Sør-Trøndelag, mens fjoråret var preget av svært mange skred gjennom hele påsken. Bakteppet her er at selv om årets påske har vært stort sett skredfri har sesongen vi har vært gjennom vært en ekstremsesong med tanke på snøskredtatte. For den gjengse skigåer som ikke ferdes i bratte fjellsider vil vi gjerne gjøre oppmerksom på skavler og utløpssoner i dalbunner og andre terrengfeller. Pass på at du ikke kan bli tatt i utløpssonen til et skred.



Som vi skriver under er Infosentralen på Vognhildsetra bemannet frem til 22. april, da pakker vi ned og reiser hjem på formiddagen. Beredskapen til Røde Kors vil fortsette med hjemmeberedskap, klare til å rykke ut på hendelser døgnet rundt, året rundt. Alarmtelefonen til Sør-Trøndelag besvares uten unntak hele året.



Også i år er de frivillige i hjelpekorpsene i Sør-Trøndelag Røde Kors i forhøyet påskeberedskap for å trygge både innbyggere og turister i fjell og by. På 8 hytter/depot og med 10 hjemmevakter er våre 18 hjelpekorps i beredskap med godkjente og godt trente frivillige. Nasjonalt er 1200 hjelpekorpsere i påskeberedskap på 150 vaktstasjoner over hele Norge!

I fjor rykket frivillige i Sør-Trøndelag Røde Kors ut på 36 oppdrag for å assistere påsketurister, med 38 innrapporterte skader. Dette var ny rekord siden skaderapporteringen startet.



Gjennom påsken i 2018 ble det registrert 386 oppdrag over hele Norge, med 987 registrerte skader behandlet av frivillige i Røde Kors Hjelpekorps.

Infosentralen for Sør-Trøndelag Røde Kors ligger på Vognildsetra på Oppdal. Sentralen er bemannet 12. ­– ­22. april. Kontaktinformasjon er 415 12 020 / 480 40 140 eller infosentralen@strk-redcross.no



Den nasjonale påskesentralen bemannet 12.-22. april og kan kontaktes på telefon 32 07 65 00 / e-post kommunikasjonssentralen@redcross.no

Øvrige kontaktpersoner for påskeberedskapen er

468 69 812 - Marita Hoel Fossen, daglig leder for Sør-Trøndelag Røde Kors og Nord-Trøndelag Røde Kors



Ingressbildet er tatt fra arkivet