Dagsrapport og oppsummering fra påskefjellet

I skrivende stund har vi i Røde Kors Hjelpekorps i Sør Trøndelag vært ute på 36 oppdrag for å assistere påsketurister. Vi fått rapportert inn 38 skader i distriktet i løpet av påsken. Det innebærer 1 skader i anlegg og 37 skader i terreng. Dette er flere skader enn tidligere år.

Været har vært fint stort sett hele påsken, men startet litt trått med snøbyger. Fra mandag skiftet været om til strålende sol og utfarten i distriktet økte betraktelig. Føret har vært hardt, men med mye løssnø under. Snømengdene i år har nok gjort dette til en tradisjonell fjellpåske. En liten demper på påskegleden har vært skredfaren, og det har gått skred i distriktet.

Til tross for den store skredfaren i distriktet har Røde Kors Hjelpekorps i Sør-Trøndelag ikke vært i aksjon i et skred denne påsken. Dette vitner om at påsketuristene har tatt til seg advarslene som har kommet i løpet av påsken om å holde seg til skiløypene, og å se opp for skredfarlig terreng. Vi har hatt fint vær i påsken, men det er viktig å huske på at i fjellet kan været snu kjapt, slik at fint vær er ingen unnskyldning for ikke å pakke med seg niste og varme klær.



Også i år er Hjelpekorpset i Sør-Trøndelag Røde Kors i forhøyet påskeberedskap for å trygge både innbyggere og turister i fjell og by. På 8 hytter/depot og med 10 hjemmevakter er våre 18 korps i beredskap med over 60 godkjente og godt trente frivillige påsken 2018. Nasjonalt er 1200 hjelpekorpsere i påskeberedskap på 150 vaktstasjoner over hele Norge.

Illustrasjonfoto: Anne Skjølsvold