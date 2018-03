Dagsrapport fra påskefjellet

Bildet over: Merking av Trekanten i Trollheimen. Foto: Rindal Røde kors.

Tilbakemelding på føret er at det i store deler av distriktet er delvis hardt føre.



Det er fortsatt betydelig skredfare i distriktet. Så vi ber alle sammen være observante på dette. Husk at det kan være lokale avvik. For mer informasjon om skredfaren anbefaler vi at det følges med på varsom.no.



Det rapporteres også om god stemning blant våre lokale Hjelpekorps.

Vi ønsker publikum en god tur ut i fjellet, og en fortsatt god påske!