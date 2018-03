Dagsrapport fra påskefjellet

I Trollheimen og i Storlidalen ved Oppdal rapporteres det om snøskredfare og mye snø. I disse områdene er det faregrad 3, altså betydelig skredfare.



Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke www.varsom.no før de legger ut på tur. Vi ber også folk om å lese gjennom Fjellvettreglene før de drar ut og nyter påskefjellet. Mandag 26.3 kommer Oppdal røde kors hjelpekorps og Sør-Trøndelag røde kors hjelpekorps til å markere Fjellvettdagen utenfor Aunasentret mellom klokken 14 - 16.

Også i år er Hjelpekorpset i Sør-Trøndelag Røde Kors i forhøyet påskeberedskap for å trygge både innbyggere og turister i fjell og by. På 7 hytter/depot og med 11 hjemmevakter er våre 18 korps i beredskap med 58 godkjente og godt trente frivillige påsken 2018. Nasjonalt er 1200 hjelpekorpsere i påskeberedskap på 150 vaktstasjoner over hele Norge.

Infosentralen i Sør-Trøndelag er i Vangslia på Oppdal. Sentralen er bemannet 24. mars - 2. april. Kontaktinformasjon er 415 12 020 / 480 40 140 eller infosentralen@strk-redcross.no