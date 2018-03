Dagsrapport for påsken

Bildet over: 330 skvadronens besøk hos Orkdal Røde Kors idag. Foto: Røde Kors

Publikum bes om å utvise varsomhet ved kryssing av vann, elver og bekker. Det er meldt betydelig skredfare i Trollheimen. Krevende forhold med vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjangse for å løse ut skred der snødekket er tynt og nært rygger og fremstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Utvis stor varsomhet. Det er også gått et naturlig utløst skred ved Storhornet på Oppdal.



Også i år er Hjelpekorpset i Sør-Trøndelag Røde Kors i forhøyet påskeberedskap for å trygge både innbyggere og turister i fjell og by. På 7 hytter/depot og med 11 hjemmevakter er våre 18 korps i beredskap med 58 godkjente og godt trente frivillige påsken 2017. Nasjonalt er 1200 hjelpekorpsere i påskeberedskap på 150 vaktstasjoner over hele Norge.