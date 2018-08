Som daglig leder i SIL vil du til tider kunne oppleve travle dager, men dette ønsker vi å utligne med stor fleksibilitet i egen arbeidsdag. SIL er et all-idrettslag som favner mange i alle aldere, og tilbyr et stort spekter av idretter på flere nivå, hvor fotball er den største gruppen.

Det er naturligvis ingen krav til å være aktiv idrettsutøver, for oss er det viktigere at du er en god administrator. Men vi tror likevel det er en fordel å være genuint interessert i idrett, lagspill og organisasjonsarbeid.

Lagspill forbindes gjerne med noe som utspiller seg på f.eks fotballbanen, men lagspill er hos oss også viktig i samspillet mellom alle våre dyktige gruppeledere og frivillige – og de er det mange av!

Daglig leder har ansvar for:

Drift og vedlikehold av våre anlegg og anleggsmidler

Økonomi, budsjett og rapportering

Sponsorarbeid

Samhandling med krets, forbund og kommune m.fl.

Representere SIL på en positiv måte i det daglige og spesielle sammenhenger og sammenhenger

Vi har valgt å ikke stille for mange formalkrav til stillingen, men to er et krav:

Politiattest

Norsk som kommunikasjonsspråk

Utdannelse innen ledelse er ønskelig, men relevant erfaring kan kompensere for dette.

Søknadsfrist 20.09.2018.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Vidar Ulvestad, styreleder SIL. Telefon 90694477

Søknad med cv og attester sendes elektronisk til: vidar.ulvestad@gmail.com