Daglig leder for Husfliden Surnadal

Da vår dyktige daglige leder ønsker å bli bonde på heltid, søker vi ny daglig leder for vår bedrift.

Husfliden Surnadal As er en bedrift med butikkutsalg og systue lokalisert på butikksenteret ALTI Surnadal. Produksjon og salg av kvinne- og mannsbunad fra Nordmøre er bedriftens hjørnestein. Butikken har et stort utvalg i garn, utstyr til håndarbeid og en pen gaveavdeling. Tilsammen er det 5 fast ansatte hvorav 2 på systua. I tillegg er ca. 20 hjemmeprodusenter/syere tilknyttet bedriftens bunadsproduksjon.

Bedriften har et styre bestående av 3 medlemmer. Sammen med Norsk Flid Husfliden Kristiansund As er vi underlagt Stiftelsen Husfliden Nordmøre som godkjenner årsregnskap og er bedriftens øverste myndighet.

Husfliden Surnadal As har en årlig omsetning på ca. 5 millioner. Vi har regnskapsfører og revisor.

Som daglig leder for bedriften har en i hovedsak disse arbeidsoppgavene:

Sette rammer for og lede de ansatte i det daglige arbeidet på systua og i butikken

Personalansvar for fast ansatte mht. lønn, pensjon, turnus, HMS, personalmøter mm.

Følge opp hjemmeprodusenter/syere og rekruttere nye

Ha kontakt med eksisterende leverandører og finne nye

Innkjøp og prissetting

Ansvar for bedriftens betalingsforpliktelser. Kontakt med bank og regnskapsfører

Arbeide som butikkmedarbeider på lik linje som de ansatte etter turnus

Sørge for at bedriften er synlig ved hjelp av hjemmeside og annonsering

Kontakt med ALTI. Delta på butikkledermøter

Forberede, delta på og fungere som sekretær på styremøter

Vi søker deg som:

Har interesse for og gjerne kunnskap om kvinne- og mannsbunad fra Nordmøre

Liker håndarbeid og har ydmykhet for håndbåren kunnskap

Kan motivere og lede andre

Er lærevillig og løsningsorientert

Er serviceinnstilt og liker kundebehandling

Kan arbeide selvstendig og strukturert innen eget ansvarsområde

Har erfaring med administrativt arbeid, personalansvar og regnskap/økonomi

Du må ha førerkort og disponere bil.

Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av daglig leder, Kari Nordvik, på telefon 416 61 734 eller på epost til post@husflidensurnadal.no. Du kan også kontakte styrets leder, Wenche Kvendset, på telefon 911 75 335.

Skriftlig søknad med CV sendes til:

Husfliden Surnadal as

Øravegen 4, 6650 Surnadal



post@husflidensurnadal.no



Søknadsfrist 20. november 2019