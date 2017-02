Cupavslutning i hallen

Trenere og foreldre som var i hallen forteller at det var «knalljgøttj» på cup. J10 fikk fire seirer, èn uavgjort og ett tap, mens G10 vant fire kamper, tapte to og fikk en uavgjort til sammen. Arrangørene var veldig glade for at Surnadal deltok på cupen, fordi det er flest lokale lag som deltar. Ideen bak om overnattingen var det sosiale etter cupen, og fullføre cupfølelsen siden de ikke skulle overnatte i nærheten av cupen.

-På bussturen snakket ungene om hvor mye de gledet seg veldig til å komme tilbake å overnatte i hallen, smiler Roar Bævre.

Samtidig som overnattingen var en slags avslutning på cupen, ble den kombinert med bursdagsfeiring for en av guttene som fylte 11 år på lørdag. Både pizza og en stor bursdagskake ble servert lørdag kveld. Kvelden bestod videre av quiz og frilek. I morgen står lagvis mesterens mester på timeplanen.

Det var stor stemning i hallen lørdag kveld, og energifylte unger var spredt rundt i hele hallen. En gjeng samlet seg etter hvert og var klare for noen spørsmål.

Håndballspillerne ropte i kor «JA!» på at de har hatt det gøy i dag. Deretter snakket alle i kor om hva de har gjort i dag.

-Vi har vunnet og tapt kamper, og spilt uavgjort noen kamper. Feiret bursdag og lekt oss. Vi har spilt håndball uten regler, spist godteri og svart på quiz. Quizen var ikke så vanskelig. Og ikke minst har vi ertet guttene, ler og babler omtrent 14 energiske barn i munnen på hverandre.

Bilder fra lørdag kveld og noen bilder fra mesterens mester: