Nå begynner det å bli varmt her i Ciudad Quesada, solen skinner og temperaturene stiger for hver dag. Ikke bare er Ciudad Quesada en plass i solen, plassen er omkranset av to store saltsjøer som har en rensende effekt på luften og er med på å gi området et spesielt gunstig helsemiljø. Klimaet har en spesielt positiv effekt på mennesker med blant annet astma, allergier, reumatisme og hudsykdommer. Ellers byr området også på en rekke golfbaner og flotte tur og sykkel muligheter.





Dette er kun noen av fordelene som frister boligkjøperne fra det kalde nord hit til Ciudad Quesada. På våren har vi som regel fulle timeplaner og hektiske dager her i Costa Blanca Bolig nå, noe som vi liker veldig godt.Ingenting er bedre enn å være en del av opplevelsen med Spaniadrømmen for kundene våre. Har du en drøm om å kjøpe bolig her i Spania er våren en veldig flott tid å gå på visning på! Boligprisene er fremdeles lave i området, så kjøper har fortsatt en fordel i markedet.

Vi hjelper deg gjerne med å finne din drømmebolig her i Spania og har du spørsmål angående boliger eller kjøpsprosessen er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Heidi i Costa Blanca Bolig - hun er klar for å hjelpe akkurat DEG!



Ta kontakt på : heidi@costablancabolig.com eller +47 95210969 /+34 656 348 156