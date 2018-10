Costa Blanca Bolig blir å finne på stand på Amfi Orkanger 12.-13. oktober

Heidi gleder seg veldig til å møte mennesker som tenker å starte Spaniadrømmen.

Hun har erfaring som megler og som tidligere kjøper av bolig i Spania på Costa blanca kysten.

Hun vil kunne fortelle deg om kjøpsprosessen og gi deg nyttige råd over en uforpliktende prat.



Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder allerede FØR kjøperen drar ned til Spania for å starte letingen etter drømmeboligen.

Dette vil spare kjøperen for mye tid, for det å innhente informasjon og få en oversikt over hvordan man skal starte kan være en tidkrevende jobb.

Vi ønsker at kundene skal være informert og trygg i prosessen når de drar ned for å gå på visninger.

Vår intensjon er å gi TRYGGHET fra start til slutt.

Bildet: Heidi Haltli (arkivfoto)