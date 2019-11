Coop går inn på eiersiden i Norsk Kvalitetsmat AS

Bildet: F.v. Tor Helge Gundersen, direktør for Innkjøp og Sortiment i Coop Norge SA, Ivar Næss, daglig leder i Norsk Kvalitetsmat AS og Hege Berg-Knutsen, administrerende direktør i Coop Norge Industri AS. (Foto: Coop)

- Oppkjøpet i Norsk Kvalitetsmat er en del av Coops strategi for å bli enda bedre på sjømat, og sammen med Norsk Kvalitetsmat har vi lagt store planer for videreutvikling av selskapet, sier Hege Berg-Knutsen, administrerende direktør i Coop Norge Industri AS.

Helt siden lanseringen av høykvalitetsserien Coop Smak* i 2009 har Norsk Kvalitetsmat vært en av leverandørene til serien, og både bacalao og bestemors fiskekaker er solgt i store mengder til Coops kunder.

- Vi er veldig glade for å ha fått på plass et utvidet samarbeid med Norsk Kvalitetsmat, fordi vi vet at Ivar og hans medarbeidere er dyktige folk med store ambisjoner for fremtiden. Tilgang til en moderne og svært effektiv maskinpark, i kombinasjon med våre egne ressurser innenfor produktutvikling og merkevarebygging, vil gi oss en unik mulighet for å utvikle bærekraftige og moderne sjømatprodukter til glede for kundene og medeierne våre, sier Tor Helge Gundersen, direktør for Innkjøp og Sortiment i Coop Norge SA.

Norsk Kvalitetsmat AS er en familiebedrift med produksjon i Surnadal på Indre Nordmøre. De ble grunnlagt i 1997, og har siden den gang flyttet inn i moderne lokaler og vokst til en solid industriell produsent.

- Avtalen med Coop Norge Industri er viktig, og dette er en kjempegod dag for oss. Avtalen gjør at vi kan jobbe mer langsiktig, det gir oss en trygghet og den sikrer mange lokale arbeidsplasser. Coop og Norsk Kvalitetsmat passer godt sammen, og vi har mange av de samme verdiene, sier Ivar Næss, daglig leder i Norsk Kvalitetsmat AS.

Både Coop Norge Industri og Norsk Kvalitetsmat ønsker å utvikle sunne produkter innen sjømatkategorien.

- Coop Norge har signert en intensjonsavtale for sunnere mat. Vi har forpliktet oss til å arbeide mot bransjemessige felles mål, blant annet at inntaket av sunne matvarer som fisk og sjømat skal øke. For å nå dette målet må vi tilby kundene våre sjømatprodukter som smaker godt og som er enkle å tilberede. Det er klart at et tett samarbeid med Norsk Kvalitetsmat gir oss bedre muligheter til dette, avslutter Gundersen.

Dette skriver Coop Norge SA i en pressemelding fredag.