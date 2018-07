Coby Omvlee er festivalkunstneren

Coby Omvlee har hytte i Stangvik- er skuespiller og dramatiker samt billedkunstner. Under Stangvikfestivalen 2018 vil hun både fremføre sitt skuespillerverk Langligger og vise sine malerier i Galleriet på Bondehuset i 1.etg. Under utstiilingsåpningen møter vi kunstneren i samtale med kurator Brit Dyrnes.

”Helt fantastisk å få vise kunst og teater på samme festival" har Coby Omvlee sagt.

Årets Festivalkunstner er født og oppvokst i Nederland, men flyttet til Trondheim i 1980. I Nederland jobbet hun i et barne-og ungdomsteater. I Trondheim ble det 10 år med Studio Teater før hun gikk sammen med ektefellen, teatermannen og legen Jaap den Hertog om Teater Fusentast. Se mer her.

Coby og Jaap har gjennom mange år besøkt venner i Stangvik, før de fikk muligheten til å kjøpe Bruvollen i 2013.

Mange vil huske Teater Fusentast fra tidligere festivaler med forestillingene Tornerose sett gjennom froskens lyne, Peer Gynt, Koseputa i Paris. I år spiller Coby forestillingen LANGLIGGER, et galgenhumoristisk dokumentarteater om sitt år som langtidspasient på St. Olavs Hospital.

Under festivalen vil også Jaap den Hertog dukke opp med sitt Panopticum, et miniteater,der han i løpet av 6 minutter spiller forestillingen Koseputa i Paris for fire tilskuere av gangen.

Omvlee har alltid lekt med former og farger.

Gjennom årene med teater har hun fått romslige muligheter til å utvikle scenografi, teaterdukker og rekvisitter. Det er 15 år siden hun begynte med billedkunst som selvstendig uttrykk. Dette er også blitt til en naturlig del av LANGLIGGER, både visuelt og som en del av dokumentarens innhold. Vi får altså et rikt møte med hennes kunst, både i og utenfor teaterrammen. Som ansvarlig for festivalens kunst har jeg i samarbeid med Coby valgt ut kunstverk, noen helt ferske for anledningen.

Velkommen til en mangfoldig og fargerik utstilling, og til unik dokumentarteaterkunst med scenografi av Gilles Berger og Jenny Hilmo, musikk/filmklipp Randi Størseth, regi/dramaturg/co-manus Anne Mali Sæther, teknikk Sune Schjelderup, og ikke minst kunst, levd liv, manus og dokumentarfortelling med skuespiller Coby Omvlee i LANGLIGGER!

Bondehuset:

fredag 27. juli kl 20:30: Utstillingsåpning med etterfølgende 'artist talk’

lørdag 28. juli kl 21:00: LANGLIGGER (53 min) som er galgenhumoristisk dokumentarteater.

Tidligere sagt om LANGLIGGER:

Scenekunst.no , Sigurd Ziegler

Virkelig interessant kunstnerisk behandling av helsevesenet er ikke hverdagskost. På en måte er det rart, siden helsevesenet er den arenaen i vårt samfunn som gjerne er tettest på livets eksistensielle dramaer.

Adresseavisen. Ole Jacob Hoel

Med finstemte virkemidler formidler Coby Omvlee i «Langligger» en historie de fleste kan relatere seg til.

Sarah, 14 år, til foreldrene sine.

Kjempebra! Kom dere dit neste gang den går!

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi.

…og ikke minst en fantastisk teaterforestilling som årets avslutning. Forestillingen "Langligger" traff spikeren på hodet og var virkelig spot on på hvor galt det kan gå, men også på hvordan det føles som pasient i møte med sykepleiere, leger, kommune m.m. når man er alvorlig syk.