CEO/Administrerende direktør

El-Watch er et teknologiselskap som utvikler og produserer trådløse sensorsystemer og IoT -løsninger til industrielt bruk. Vi er 15 ansatte i selskapet fordelt på kontorer i Rindal og Trondheim, som lever etter våre verdier innovativ, pålitelig og engasjert.

Vi leverer trådløse styringer til landbruk og industri, betalingsløsninger og andre energieffektive elektroniske løsninger på oppdrag fra kunder. I de siste årene har vi utviklet vårt unike energieffektive trådløse sensorsystem Neuron. Neuron ble endelig lansert i 2019 og har fått stor oppmerksomhet , og leveres i dag i mindre serier til, en rekke større anerkjente nasjonale og internasjonale selskaper.

Neuron systemet består av en rekke ulike robuste trådløse sensorer for mange formål, gatewayer, skytjenester og app’er for bruk bla. innen «Internet of Things» og Industri 4.0.

Vi ser et enormt potensial for vår utviklede Neuron-teknologi, da markedet nå er i ferd med å modnes for trådløs sensorteknologi.

Derfor søker vi nå etter en ny CEO/adm.dir som kan lede selskapet fra en utviklingsfase inn i en vekst og skaleringsfase.

Vi søker en offensiv toppleder som kan løfte selskapet inn i neste fase og som motiveres av utfordringer og forretningsutvikling i et svært spennende teknologiselskap med store muligheter. Du må være resultatorientert, ha god markeds- og forretningsmessig og teknologisk forståelse, samt ha evne til å gjennomføre strategiske prioriteringer. Du må som leder framstå som tydelig, strukturert og kunne skape positivt engasjement både internt og eksternt. Vi legger vekt på at du er en sterk relasjonsbygger med evne til å skape begeistring. Det forventes at du har relevant høyere utdanning og solid ledererfaring fra salg- og markedsrettet virksomhet med nærhet til markedet. Vi tilbyr en topplederstilling med store muligheter.

Arbeidsoppgaver

• Overordnet ansvar for utvikling og gjennomføring av selskapets strategi, budsjetter og mål

• Ansvar for kommersiell og forretningsmessig videreutvikling av selskapet

• Arbeide aktivt, effektivt, målrettet og strategisk for å utløse det store potensialet i selskapet

• Videreutvikle relasjoner og sørge for god kommunikasjon og samhandling med kunder og samarbeidspartnere

• Sørge for god økonomistyring av selskapet, og være en pådriver internt og eksternt for å sikre gode resultater

• Videreutvikle organisasjonen

Kvalifikasjoner

• Relevant ledererfaring fra markedsrettet virksomhet, gjerne fra teknologisektoren

• Erfaring fra toppledelse og/eller strategisk ledelse

• Lederbakgrunn med både operativt og strategisk ansvar

• Strategisk tankesett og solid forretningsmessig forståelse, gjerne erfaring med oppskaleringsfaser

• Relasjonsbygger med både kommersiell og strategisk forretningsteft

• Høyere relevant utdanning, gjerne innen teknologi/økonomi

• God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

• Tillitsfull, tydelig og klar lederstil, både innad og utad

• Initiativrik, høy arbeidskapasitet og betydelig gjennomføringskraft

• Strukturert, fleksibel og resultatorientert

• Involverende, ansvarsfull og samarbeidsorientert

• Energisk og proaktiv

• Evne til å skape motivasjon og entusiasme

• God relasjonsbygger

Vi tilbyr en spennende topplederstilling i et utrolig spennende selskap med store ambisjoner, sterk forretningsmessig og teknologisk kultur.

Arbeidssted: Rindal eller Trondheim. Det må påregnes en god del reisevirksomhet.

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.

Kontaktinfo:

Eilif Solem, Partner/Seniorrådgiver, (+47) 992 20 202

Rune Presthus, Researcher, (+47) 986 325 71

Allan Troelsen, El-Watch Styreleder, (+47) 950 31 799

Søknadsfrist 12.01.2020



Illustrasjonsbilder: El-Watch.