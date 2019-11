Celleteller til Rindal legekontor er nå bestilt

Etter at Rindal Sparebank, Rindal Sanitetsforening, Rindal Rørservice AS og Hjemmetjenesten selv sammen med alle dere andre har bidratt, kunne vi faktisk ha kjøpt flere tellere! Rindal kommune har også innstilt positivt til å bidra med et vesentlig beløp. Jeg skulle gjerne takket hver og en av dere, men for de aller fleste gavene kan jeg ikke se hvor de kommer fra. Derfor: Noen nevnt, absolutt ingen glemt!

Når vi har fått inn så mye penger, gir det muligheter til å gjennomføre flere tiltak som kan komme både kreftpasienter og andre pasienter som hjemmetjenestene har ansvaret for til gode. Hva det skal bli, kan vi ikke si bestemt enda, men jeg kan forsikre om at alternative tiltak skal diskuteres grundig med hjemmetjenestene, helse – og omsorgsleder og kommuneoverlegen. Det er eksempelvis vurdert å anskaffe et bærbart EKG – apparat for bruk for pasienter som bor hjemme og på sykehjemmet. Pr. i dag finnes det nemlig kun et fast slikt apparat på legekontoret. Andre mobile hjelpeapparater kan det også være aktuelt å anskaffe.

Som kjent planlegges det store utbygginger på Helsetunet. Det kan også være aktuelt å sette av penger som skal gå til konkrete tiltak for å lette tilværelsen for både pasienter og pårørende i livssituasjoner som kan være både krevende, tøffe og tunge. For meg og familien er det uansett viktig at pengene brukes til formål vi vet vil være i Ingrids ånd og noe hun ville være enig i.

Igjen tusen takk til alle! Har noen gode tanker og ideer om andre tiltak som kan passe til formålet, så mottas også de med takk.

PS. Innsamlingsaksjonen via VIPPS og direkte på konto avsluttes med dette, og i sin helhet når Formannskapet har vedtatt kommunens bidrag i sitt møte i desember.

Rindal, 22.11.19

For familien

Odd Inge L.

Arkivfoto: F.v. Odd Inge Løfald, avdelingssykepleier i hjemmetjenesten Ingrid Øyen, kreftsykepleier og leder i Rindal sanitetsforening Anne Kari Brødreskift, og Mari Wold og Marit Aune Dønnem fra Rindal legekontor.