Camp Trollheimen starter torsdag

Bildet over: Håkon Solvik, en av ildsjelene bak Camp Trollheimen.

Camp Trollheimen har skiskole for de mellom 9 - 14 år, og skisamling for de som er 14 - 19 år fra 3. til 6. august. I år er det rekordoppslutning, og allerede på mars i år var det fullbooket.

- Da var det påmeldt 130 deltakere, noe som er maks antall vi har kapasitet til. Vi har også mange på venteliste, så interessen har vært stor, forteller Håkon Solvik.

Dette medfører en del ekstra trafikk i og rundt Rindal sentrum, og Solvik oppfordrer alle til å ta hensyn til deltakerne. De blir å finne etter vei, gangvei, i boligfelt og ute i marka, både under og etter trening.

- Ta deg gjerne litt ekstra tid, og slipp de fram, sier Solvik.

60 av de skal overnatte på Saga Trollheimen Hotel, mens 70 skal ligge på Rindal skole. Solvik anslår at et tresifret antall personer er med og bidrar med smått og stort på dugnad under arrangementet.

Begge gruppene skal gjennom mange forskjellige treningsøkter i løpet av de tre dagene. Av disse kan vi nevne myrfotball, trollskogstafett og elghufs i myr. I tillegg blir de å finne i fotballhallen, samt på rulleski langs veien. De yngste deltakerne avslutter helga med en fjelltur der foreldre/foresatte kan bli med hvis de ønsker, mens de eldste avslutter med en kombiøkt med rulleski fristil og barmarkstrening.

Fredag 4. august kl. 19 skal begge gruppene konkurrere på Tjønna, der de yngste skal gjennom en hinderløype og de eldste skal ha terrengløp med fellesstart.

Rindal IL ønsker publikum hjertelig velkomne til å se på!

På Rindal IL Ski sine Facebooksider kan du følge deltakerne på Camp Trollheimen.