Camp Trollheimen 2018

- Tilbakemeldingene på opplegget tidligere år har vært veldig gode, forteller Håkon Solvik (bildet) i Camp Trollheimen, - og alle skryter av fasilitetene, treningsterrenget, treningsøktene, gode instruktører og det Rindal har å tilby for de som deltar.

Deltakerne skal ha elghufsintervall i myra i Langlimarka, langtur oppi Åsainn, rulleskiturer i den nye rulleskiløypa og oppover Grønlifeltet og Romundstadbygda, stafetter i Trollskogen og myrfotball østom Tjønna. Rindal skole og Saga Trollheimen Hotell benyttes som overnattingsplasser.

Mange misunner Rindal den store dugnadsånda, og uten god hjelp fra alle frivillige hadde dette rett og slett ikke vært mulig, sier Solvik. - vi har en hærskare med foreldre, besteforeldre og andre ildsjeler som vil det beste for Rindal IL og idrettsmiljøet i bygda, legger i sum ned tusenvis av dugnadstimer i forbindelse med Camp Trollheimen.

Like viktig som det sportslige opplegget er maten. Skiløpere trenger mye og skikkelig kost, og arrangøren har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på maten.. Det tar de med seg som et kompliment, og de akter å videreføre det som et av Camp Trollheimens varemerker.

- Vi håper alle i bygda tar vel imot deltakerne når de møter dem både ute i terrenget og ellers i bygda, avslutter Håkon Solvik.

(Begge foto er fra arkivet)