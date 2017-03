Det er vår - og da er det tid for å rydde i skuffer og skap. De fleste av oss har klær vi ikke bruker. Vi trår derfor til med en byttedag på Colonialhaven på Syltbakken, fredag 10. mars, der du kan bytte bort klær som er "til overs". Husk at det du er lei av, kan være helt supert for andre!