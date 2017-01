Bylag med suksesshelg i Rindalshallen

Begge laga hadde med spillere fra 12 til 14 år, og Vestbyen hadde også med to jenter på laget. Stemninga var god da Trollheimsporten besøkte treningskampen på lørdag, men to treningskamper der flere deltok i begge kampene tok på. Rindalsguttene vant begge kampene, men dette var trening, så det betydde ingenting, sa ihvertfall de voksne.

Gjestene fra Vestbyen kom fredag ettermiddag og hadde første treningsøkt fredag kveld. Før kampene på lørdag hadde de nok ei treningsøkt. Helga avsluttes med ei treningsøkt på søndag. Bylaget overnatta på klasserom på Rindal skole. Så disponerte de kantina og kjøkken i tillegg.

- Men det var noe spesielt med lufta på skolen, antyda en av foreldra. De unge hadde så vanskelig for å komme til ro om kvelden, la han smilende til. Han antyda at de fikk for mye oksygen, bylufta er litt tyngre. Etter ei treningsøkt og to treningskamper sovner de nok lettere lørdag kveld!

Blant foreldra var det en høttrindaling som kjente til Rindalshallen og mulighetene for et samarbeid med Rindal IL. Nå karakteriserte de hele opplegget som en suksess som de trolig vil gjenta. Avstanden fra Trondheim er akkurat passe når en først skal på tur, var de enige om. Muligheten for smitte til andre lag er absolutt tilstede, da disse guttene går i klasse med spillere fra flere andre bylag på skolen. De kan nok vente like god mottakelse.