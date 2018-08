Byggmakker i ny drakt

Bildet over: daglig leder May Britt Dyrli, Per-Arne Ingvaldsen (kjøkken, bad, garderobe) og regionsjef Jack Johnsen.

Med nye farger og ny innredning samt et langt mer åpent og lysere landskap er Byggmakker-butikken knapt til å kjenne igjen. Så å si alt er flyttet og flikket på, men varene og avdelingene er nå til gjengjeld desto lettere å finne frem til. I tillegg er proffavdelingen hentet fra andre etasje ned til butikkgulvet.

Regionsjef Jack Johnsen har tatt del i oppussingen fra start til slutt og kan røpe at ingenting er overlatt til tilfeldighetene i det nye konseptet. En bred, åpen passasje strekker seg fra utehagen til Hageland hele veien til Byggmakker-lageret i andre enden av det 5.000 kvm store bygget, noe som skaper en helhetlig butikkfølelse.

- Så blir det spennende å se om det gir utslag på omsetningen, sier Johnsen.

Rom for inspirasjon

Daglig leder May Britt Dyrli er svært fornøyd med resultatet.

- Nå er det så lett å være både kunde og ansatt, smiler hun.

Dyrli forteller at "nybutikken" har langt større fokus på inspirasjon, noe som særlig gjenspeiles i den nye avdelingen for kjøkken, garderobe og bad. Utstillinger fra Foss, Cello, Langlo og Svedberg i en rekke utførelser gir påfyll og nye impulser. I garderobeavdelingen kan man nærmest snuble over en økende trend, nemlig teppefliser.

- Salget av teppefliser har tatt helt av. Disse har kommet for å bli, fastslår Dyrli.

Hun avslører samtidig at flere nye leverandører innen interiør på vei inn, blant annet skal lampeutvalget utvides.

- Her blir det mer og mer spennende fremover, smiler Dyrli.

Ny og inspirerende avdeling for kjøkken, garderobe og bad.

Åpent, lyst og luftig fra ende til annen.

Kaker og kaffe til kundene.