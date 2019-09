Busstur til Bud med Surnadal Røde kors

Turen starten fra Skei kl 8.30 med 78 deltakere samt sju hjelpere fra Røde Kors, og disse fylte to storbusser fra Stenberg Transport.

En felles hyllest til de to dyktige og humørfylte sjåførene John-Are og Lars Olav.

Internt i Røde Kors var det Nikoline Gridsvåg som var hovedansvarlig for opplegg og alt som hadde med bussturen, både i forkant og under turen.

Første etappe gikk via Kvanne, Sunndalsøra, Molde og til Skaret hvor det ble en rast hvor det servert rundstykker og kaffe. Dette ble sponset av Rema 1000 og Røv Mølle. Det ble også en velfortjent benstrekk på Skaret.

Leder i Surnadal Røde Kors, Reidar Brøske, som også var med på turen, takket sponsorene og ikke minst damene som hadde smurt opp og kokt kaffe på forhånd.

Videre gikk turen direkte til Bud hvor en formidabel ballbuffet, til og med ble det servert ferskjøtt og pølser, og etterpå en overdådig dessertbuffet……nesten mett nok og noen av oss….

Det bar videre til Ergan Kystfort, som var et viktig forsvarspunkt under andre verdenskrig. og vi fikk god informasjon av lokal guide som fortalte om historikken. Likedan ble vi også guidet gjennom de underjordiske gangene som også var en del av samme historikk.

Under turen orienterte leder i Omsorgsavdelingen Elin Bøklepp Bøe om drifta i Omsorgsavdelingen.

Turen gikk videre til Atlanterhavsveien hvor det ble en liten stopp. Det var ganske sterk vind, men de fleste fikk kjenne hvor tøffe værforhold det kan være på Hustadvika.

Vi returnerte via Eide og videre til Kanestraum, hvor gjestene fikk servert rundstykker og kaffe igjen. Turen ble avsluttet på Skei igjen, og vi fikk inntrykk av at alle hadde kosa seg. Vi i Surnadal Røde Kors ser frem til neste års tur, som allerede er under planlegging.

Surnadal Røde Kors

Elsa Kvande

Reidar Brøske (Leder)