Bunnsolid Weiseth i Sandeman

Fredag arrangerte Surnadal Konseptutvikling (SKUV) konsert med Øyvind Weiseth og bandet hans i Sandeman på Thon Hotel Surnadal.

Og en Weiseth i storform tok både rommet og publikum fra første strofe, med egenproduserte låter av gjennomgående høy klasse.

Konserten starta med trøkk i "Ut av me sjøl", som ble fulgt opp av flotte låter som "Ikkje overrask de sjøl" og "Hjelp me opp".

Øyvind Weiseth imponerte stort med fantastisk stemmekontroll og sterke tekster, som et entusiastisk publikum tydelig levde seg inn i. I løpet av konserten fikk halsalendingen fram både latteren og tårene hos de frammøtte - som det strengt tatt burde vært flere av.

Det er en velbrukt klisjé, men like fullt helt sant: denne konserten holdt så høyt nivå at den hadde fortjent et langt større publikum.



"Kollisjon" et høydepunkt

Blant de 17 låtene publikum fikk servert fredag, var to coverlåter: "Dynamite" av Sigrid og "Østavind" av Sigurd Julius, som Weiseth og bandet vartet opp med to flotte tolkninger av.

Høydepunktene i konserten var imidlertid noen av Øyvind Weiseths egne sanger, som "Kollisjon", "Gå i blinde", "Hyl", den nye singelen "Glass" og ekstranummeret "Eventyr".

På "Kollisjon" fikk Weiseth virkelig fram gåsehuden, med gradvis oppbygning, en nesten litt mørk stemning og godt utfylt lydbilde. Både teksten og melodien er sterk, og Weiseth fremfører den med en slik inderlighet at man tror på hvert eneste ord han synger. Dette er kanskje den enkeltsangen som aller best får fram den enorme dynamikken Weiseth har i både uttrykk og sangstemme, kombinert med at han er en mester til å formidle tekst og innhold.

Det er han også i sanger med mindre trøkk en "Kollisjon", som sarte "Gå i blinde", der artisten tar det helt ned og inviterer publikum til sine aller innerste, sårbare tanker.

– Dere trenger ikke grine, altså, det går bra med meg nå, forsikrer Weiseth med et smil etter låta.

Gjennom hele konserten har den tidligere Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA)-eleven en god tone med publikum mellom sangene, og med sin lune humor skaper han koselig og inkluderende stemning hele veien.



Imponerende band

I løpet av de 75 minuttene konserten varer blir publikum servert både plystresolo i "Sangfugl" og blues i "Spytt", der Weiseth igjen viser hvilken rå kraft han har i stemmen. Det gjør han også til de grader på ekstranummeret "Eventyr", som satte et fint punktum for det som rett og slett var en knakende god konsert.

– Dere er jo så koselige, jeg kunne godt stått her et par timer til. Men dere skal jo hjem, også, smilte Weiseth mot slutten av konserten. Det var tydelig at både han, bandet og tilskuerne storkoste seg i Sandeman.

Med seg på scenen hadde Weiseth et samspilt og bunnsolid band: Bendik Brevik på gitar, Jon Olav Alstad på bass og Markus Wisth Edvardsen på slagverk og piano. Det samme bandet har også vært med på innspillinga av Weiseth sin nye plate, som kommer i april, og frontmannen er full av lovord om bandmedlemmene.

– Selv om dette er et soloprosjekt, blir musikken like mye definert av bandet som av meg. Jeg kommer med rammene og tekstene, så bidrar de til å utbrodere det mer enn jeg klarer å gjøre alene. Bendik har vært med meg i seks år, Jon Olav i tre og Markus siden i fjor, sier Weiseth.



Jan Olav Alstad (f.v.), Øyvind Weiseth, Markus Wisth Edvardsen og Bendik Brevik serverte publikum en flott konsert fredag kveld.



Singelslipp fredag, albumslipp i april

Allerede fredag 15. februar slippes den nye singelen "Glass".

– Den handler egentlig om det som var tidenes minst dramatiske avslutning av et forhold, men jeg tenkte at jeg måtte få en låt ut av det, så jeg satte med ned og la på litt, sa Weiseth da han introduserte "Glass" fra scena fredag.

Neste konsert for Øyvind Weiseth og bandet hans er i Antikvariatet i Trondheim 27. februar, før det blir slipp av ny singel i mars. Det betyr jobb med promotering av disse fram mot slipp av det Weiseth selv omtaler som et minialbum i april. Den vil også bli utgitt på vinyl.

– Jeg gleder meg så sykt mye til å holde min egen plate i hendene, sier Weiseth, og gliser bredt.



Har funnet uttrykket sitt

Konserten i Sandeman fredag var den lengste Weiseth noen gang har holdt med selvlaget musikk, og han gledet seg derfor stort før han gikk på scena. Etter å ha prøvd mange forskjellige sjangere og uttrykk har han og bandet nå funnet stilen de ønsker å gå videre med.

– Ja, nå føler jeg vi har funnet det som står meg nærmest. Vi har nesten gått litt tilbake til røttene. Jeg skriver sangene mine på soverommet, og vi ønsker å beholde det uttrykket også når vi bygger på med band. Derfor endrer vi ikke på altfor mye, vi bygger bare ut den originale ideen litt, sier Weiseth.

Han forteller gjerne litt om hva som venter de som kjøper plata når den kommer i april:

– Jeg føler jeg er en artist som har noe å si. Vi utforsker gitarlandskapet, og prøver selvfølgelig å lage fine melodier, men folk får mest igjen hvis de hører på tekstene mine. Det er der jeg legger sjelen min, og for meg er det slik at det ofte er tekstene som avgjør om jeg vil høre på en sang flere ganger. Det håper jeg at jeg klarer å formidle i musikken min også.

Etter fredagens konsert å dømme var det liten tvil om at både tekster og melodier traff publikum, som gjentatte ganger ropte jublende og entusiastisk i retning Weiseth og bandet når de var ferdige med en sang.

Og det med god grunn. For denne konserten holdt så høyt nivå at det neste gang Weiseth er i Surnadal bør være Storstuå som er arena. Og den bør være full.



Øyvind Weiseth er aktuell med singelen "Glass", som slippes fredag 15. februar, og albumslipp i april. Fredag imponerte han stort i Sandeman, Thon Hotel Surnadal.

