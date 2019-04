Bunadsgeriljaen markerer seg i Surnadal

Helse Møre og Romsdal besluttet i mars at fødetilbudet i fylket skal slås sammen, og legges til Molde. Det vil bety slutten for fødeavdelingen på Kristiansund sykehus. Det har satt sinnene i kok på Nordmøre, og i kraft av dette har folkebevegelsen Bunadsgeriljaen vokst frem. I skrivende stund har facebookgruppen "Bunadsgeriljaen på Nordmøre" over 13000 medlemmer.

Bunaden er i denne sammenhengen et symbol på tilhørighet, tradisjonelle verdier og kraft.

Evensen Berg og Heggem Grytskog jobber som jordmødre i Surnadal, og har opprettet et arrangement på Facebook ved navn "Bunadsgeriljaen i Surnadal". Der skriver Heggem Grytskog følgende:

Etter en stor interesse for å støtte kvinners rett til et trygt fødetilbud i hele Norge, og barnas rett til å bli født på et trygt og varmt sykehus og ikke på veien til sykehus oppretter jeg dette arrangementet. Nok er nok! Jeg håper at mange har anledning og lyst til å delta på dette, med eller uten bunad, med eller uten mann og barn, alle er velkomne til å bli med - sammen er vi sterke. Jeg og Wenche har snakket om at det hadde vært fint å fått til et bilde ved Surnadals gamle fødestue tirsdag 23.04.19, kl 17.00. Møt opp utenfor gamle fødestuen, fine som dere er.

- Håper på stort oppmøte, så får vi vise alle hvor sterke og stolte vi surnadalinger er, oppfordrer jordmødrene.



Foto: Privat