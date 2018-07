Bunadkunst på museet

Ole Kristian Gundersen i aksjon ved den ærverdige vevstolen

Ved sida av yrket som sjukepleiar har freiøyingen oppretta firmaet «Gundersen Bunad og Vev». Her gjenskaper han – med handveving - blant anna den flotte «Farstad-vesten», som Inga Farstad frå Straumsneset utvikla til topp kunsthandverk for 70-80 år sia. Og det med same utstyret som Inga Farstad sjøl sette opp saman med Lisbet Børset frå Ålvundeidet i si tid.

Vakre, både gamle og nyare bunader blir å sjå – noko som sikkert vil falle i smak hos publikum. (Som gjerne må ta med seg bunadplagg til ei mini-utstilling!)



Som 17-årig fiolintalent fekk Ole Kristian spela Bach saman med sjølvaste Arve Tellefsen. (Frå Norsk Ukeblad 1981.) Han spelar også på museet søndag.

Ole Kristian er også fiolinist og tek med fela til museumsdagen. Så det blir både bunadkunst og tonekunst å oppleva i det historiske miljøet på Bøfjorden Sjøbruksmuseum.



Ole Kristian Gundersen med eldgammel nordmørsbunad



Ole Kristian fører vevkunsten frå Inga Farstad vidare.



Påbegynt Farstad-vest