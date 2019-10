Budeiene i Snauså

Tekst, foto og film: John J. Storholt



Tungt arbeid på setra

Birgit Strand er født på Landsema i 1929. Ho bor i dag på Løkken og minnes godt den tid hun kom på Østistusetra som 12-åring i 1941.

Dette var ingen lekeplass for en 12-åring. Det var hardt arbeid fra morgen til kveld, men det var hun vant med fra før. Hun startet som gjeter og hjelper for budeia som hadde hovedansvaret for seterdrifta.



Birgit Strand, født Landsem, viser hvordan hun som 12-åring bar vatnet inn og ut av fjøset. Det var ingen lekeplass, dette. Men som hun sier - Jeg var vant til hardt arbeid.



Birgit Strand 90 år og Birgit Landsem 87 år på Østistusetra i sommer.



Birgit Strand jobbet på setra i ti somre. Hun ble etter hvert budeie, og i 1951 fikk hun hjelp av svigerinna si Birgit Landsem. Birgit er født Leinum og kom fra Leinstrand. Hun er i dag 87 år og forteller i filmen om da hun fant seg en jordkar fra Landsem, han Edvin.



Birgit Landsem, født Leinum, var mye hos tanta si på Dombu i Meldal. - Der lærte jeg meg å melke og stelle med dyra, sier hun.



Lang historie

Snausen er ei setergrend som ligger i Meldal, på grensa til Rindal. Grenda har en lang historie. Her har det vært fastboende, senere seterdrift, og i dag er det hyttelivet som dominerer.

En gang på 1700-tallet flytta de fastboende fra Snausen, og området ble kjøpt opp av en av Landsemgardene i Rindal. Etter hvert ble det seterdrift her og setereiendommen ble delt mellom de to Landsemgardene, og fikk navnet Utistusetra og Østistusetra. Tore Landsem kjenner godt til historia, og forteller om den i filmen.



Skrev av hytteboka

Gurli Landsem har laget bok av to hyttebøker fra perioden 1943 til 1991, som var på Utistusetra.

- Ungdommene forstod ikke hva som stor der, de forsto ikke skrifta. Derfor skrev jeg den ned og lager en samlerbok av dette for familien, forteller Gurli Landsem.







Dronebilder over Østistusetra i Snausen.





Dronebilde av Utistusetra i Snausen.



Oversiktsbilde over Snausen.



Kart over Snausen.



Takk til Tore og Solveig Landsem, Birgit Landsem og Birgit Strand, som stilte opp med både kaffe og masse godsaker, og delte historien med oss.