Bronse til Alise

Det ble bronsemedalje til Alise Einmo under første dag av junior-NM på Steinkjer nå i dag. På distansen 15 km klassisk i klassen Kvinner 19/20 år, gikk hun inn til karrierebeste og tredjeplass bak Mathilde Myhrvold og Hedda Amundsen. Alise gikk et superløp og endte bare 35 sekunder bak vinneren. Kristine Nes ble nr. 60 og Ragnhild Mogstad nr. 61 i samme klasse.

Malin Einmo gikk også godt og ble nr. 24 i Kvinner 18 år. Her ble Ane Mogstad nr. 56.

Kristoffer Berset endte på en sterk 25. plass i den store klassen Herrer 19/20.

Resultater finner du her Tekst: Frode Hågen Raaen. Foto: Odd Rune Einmo