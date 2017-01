Brøyterne på fv65 i Rindal

Jo Langli og Morten Holte er rykende ferske brøytebilsjåfører. Men de er godt skolert, og denne vinteren skal de holde fv65 i Rindal fri for snø og is. For å bli brøytebilsjåfør må en gjennom diverse kurs og en sluttprøve hos Biltilsynet. Det taklet disse to karene godt.