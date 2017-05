Branndag hos voksenopplæringen

Bildet over: Rune Kirkholt bistår under slokking av brann.

Feier i Rindal, Rune Kirkholt, forteller at de har hatt litt teori først på dagen. Tema har vært sikring i bil, trafikksikkerhet, hva man gjør ved en evt. ulykke, og førstehjelp. Her har de fått prøve seg på hjerte- og lungeredning både på en voksen dukke og en barnedukke.

Hovedtemaet for dagen har likevel vært brann, og hva man gjør hvis det oppstår en brann.

De har hatt brannøvelse, og feier i Surnadal, Jon Nordvik, forteller at folk generelt har for lite respekt for brannalarmer.

- Hvis vi for eksempel er på en butikk og brannalarmen går, skal vi ut, presiserer Nordvik. Det at folk ikke kommer seg ut i tide, er en stor årsak til dødsfall under brann, sier Nordvik.

Hva gjør vi så hvis det skulle oppstå brann?



Det er flere punkt å forholde seg til, forteller Nordvik:

- vi må tenke på evakuering/rømning av lokalet

- varsle andre i nærheten

- forsøke slukking om mulig

- ha respekt for brannrøyken; IKKE pust inn røyken!

- hvis vi ikke får slukket, må vi gå ut

- prøv å opptre rolig og bestemt

- varsle brannvesenet ved å ringe 110

Jon Nordvik forteller også at vi har kort tid på oss hvis det skulle begynne å brenne, og demonstrerer ved å vise en video der det blir påsatt brann i en stue. I løpet av 2 minutter etter at brannen har startet, kan vi klare å slukke selv. Etter 2 minutter blir dette vanskelig, og vi bør komme oss ut. Etter 3 minutter er det 500 grader i rommet, og etter 3,5 minutt er det over 600 grader. I tillegg er rommet fylt av svært giftig røyk.

- Røyken er farligst, sier Rune Kirkholt, og understreker hvor viktig det er med røykvarslere. - Det kan gå lang tid før det blir brann, men røyken kan utvikle seg lenge før brannen bryter ut. Det er røyken som tar liv. Puster vi inn giftig røyk 2 - 3 ganger, er vi død. Røykvarsleren er forskjellen mellom liv og død, sier Kirkholt.

Brannårsaker

Jon Nordvik viser en oversikt over hva som er de største brannårsakene, og kommer med tips til hvordan vi kan unngå disse fellene.



- Overbelastning/feil bruk av elektrisitet er uten tvil den største årsaken til brann i Norge. Tenk over hvordan du bruker skjøteledninger m.m.

- Matlaging er nummer to på lista. Vær til stede når du lager mat! Ikke forlat kjøkkenet over lengre tid hvis man har noe i eller på komfyren.

- Levende lys er også en stor årsak til brann. Hovedregelen her er at man må være i rommet der man brenner lys. Hvis du skal ut, må du slokke lyset.

- Lading av telefon og PC m.m: Gjør dette gjerne på dagtid, og ikke på natta som mange av oss gjør. Ta ut laderen fra støpselet, ikke la den stå i.

- Sist, men ikke minst; ha det ryddig! Da tar det ikke fyr så fort, man får enklere slokt, og man kommer seg ut fortere, sier Nordvik.

Å slukke et branntilløp

Hvis man blir nødt til å forsøke å slukke et branntilløp, må man være trygg på bruken av utstyret som er tilgjengelig. I tillegg kan det være greit å tenke gjennom hvor utstyret befinner seg, før man står i den situasjonen at det haster. Feierne presiserer igjen at man ikke skal ta unødig risiko med tanke på røyk.



Rune Kirkholt demonstrerer bruk av et brannslokkingsapparat for elevene ved voksenopplæringen.







Alle fikk prøve å slokke brannen.



I tillegg til brannslokkingsapparat, var det også demonstrasjon av hvordan man skal bruke et brannteppe. Feier Jon Nordvik viser oss på dette bildet hvilken vei man IKKE skal legge det over brannen. Personen som slokker skal ikke legge teppet mot seg, men fra seg.



Her blir teppet lagt riktig vei; fra seg selv, over brannen.