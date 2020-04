Brann i bolighus i Rindal sentrum: Alle beboerne evakuert

Ingressfoto: John J. Storholt.

Huset som brenner ligger i Romundstadbygdvegen, rett bak T-Komponent-bygget.

Trollheimsporten har vært i kontakt med Operasjonssentralen i Trøndelag, som kan informere om at de mottok melding om brannen klokka 10.49 fredag.

Da ble det meldt at det brant "som bare det", og innringeren klarte ikke å komme seg ut på annen måte enn å hoppe ut gjennom et vindu i 2. etasje.

Ikke lenge etter fikk operasjonssentralen melding om at det brant i et rom i 2. etasje, og at alle beboerne nå skulle være ute av bygget.

Brannvesenet var på stedet rett etter klokka 11, og de meldte også at det brenner i ett rom, samt at det stod åpne flammer ved mønet i taket, på veisida av huset.

Klokka 11.20 meldte brannvesenet at det fortsatt brenner godt, men at ingen andre hus er i umiddelbar fare, siden det kun er et uthus som står tett på huset.

Ifølge politiets operasjonssentral evakuerte alle i huset seg selv, og klokka 11.27 meldte brannvesenet at de jobbet med å få flytta en bil og en traktor i nærheten av huset.

Politiet var på stedet klokka 11.38, og de meldte da at det ryker fra mønet på taket, men at de ikke kunne se flammer.

Brannvesenet er inne med røykdykkere, og har blant annet hentet ut en bensinkanne på 20 liter.

Klokka 11.45 meldte operasjonssentralen at innsatsleder er på vei til stedet for å ivareta åstedet og finne ut hva som har skjedd.



Foto: John J. Storholt.



Foto: John J. Storholt.



Foto: John J. Storholt.



Foto: Karstein Mauset.



Foto: Karstein Mauset.