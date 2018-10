Brandåvatnet i Rindal

Bildet over: Kjørte etter bomveien fra Nestu Røen til toppen av lia. Odd Erling viste oss tuftene etter den eldste Nestusetra. Han og Sigurd var kjentmenn, og de hadde planlagt en rundtur. Som ble helt perfekt!

Dette ble den 16. Tirsdagstur´n i 2018. Tar vi med alle fellesturene fra 2013 til 2018, har vi nå kommet opp i 118 turer. Bare et fåtall har hatt akkurat samme turmål.

Tirsdag 9. oktober blir det sesongavslutning på Torshall, kl. 19.00. Programmet følger tradisjonen: Trekkspillmusikk, turbilder, kaffe og kaker. Vel møtt til alle turgåere! NB: Må ta 50 for å dekke husleie.

En stor takk til dere som har vært med på Tirsdagstur´n i år! Veldig kjekt å gå sammen med blide og positive turgåere. Det har blitt mange trivelige turer. Og mange gode minner!

Beste hilsen

Helge og HE



Her går vi etter seterstien til den nye seterplassen til Nestu Røen i Vaulan.



Snart framme ved Nestusetra.



Sprek trio!



Kort stopp på seterplassen før vi satte kursen mot Brandåvatnet. Så langt og vidt fra det høyeste punktet!



Det enestående ved denne Tirsdagstur´n var utsikten. Og det fra første meter! Her ser vi mot Snota.



Topper i Trollheimen: Ved venstre bildekant har vi Fruhøtta og helt til høyre Sulå.



Skåkleiva i bakgrunnen og Brandåvatnet bak ryggen på fornøyde turgåere.



Veldig idyllisk ved Brandåvatnet! 23 tirsdagstrimmere kunne nyte denne finværsdagen i fjellet.



Lang pause ved hytta til Sigurd. Ekstra lang på denne turen.



Helge er fast ansatt kaffekoker. Mister neppe jobben!



Trivelig å koke kaffe på et bål. Smaker utrolig godt også. Burde gjort det oftere!



Bra vi har en stor kaffekjele. Rykende fersk kaffe er det vanskelig å si nei til.



Tirsdagstur´n 2. oktober 2018 ble en av de fineste turene vi har hatt. Supert turvær, kjempeflott rundtur og en lang og hyggelig matpause. Vanskelig å få det bedre!

Tekst og foto: Harald Egil Folden