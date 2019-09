Brakval for Senterpartiet i Surnadal

Ingressfoto: Annett Ranes (Ap) gratulerer Margrethe Svinvik (Sp) med valresultatet, som etter alt å dømme gjer Svinvik til Surnadal sin neste ordførar.

Førebels valtresultat for Surnadal, etter at 100 prosent av stemmene er talt opp (5 prosent er endeleg opptalt):

Senterpartiet 46,3% (1375 stemmer - 13 mandat - 4 opp frå 2015)

Arbeiderpartiet 30,0% (891 stemmer - 8 mandat - 4 ned frå 2015)

Høyre 7,5% (223 stemmer - 2 mandat - 1 ned frå 2015)

Fremskrittspartiet 6,3% (186 stemmer - 2 mandat - 1 opp frå 2015)

Miljøpartiet De Grønne 5,0% (148 stemmer - 1 mandat - uendra)

Kristelig Folkeparti 2,8% (77 stemmer - 1 mandat - uendra)

Sosialistisk Venstreparti 2,4% (72 stemmer - 0 mandat - uendra)

Dette betyr at Senterpartiet aukar mest, samanlikna med valet i 2015. Dei går 10,7 prosent fram, medan FrP og MDG begge går fram med 2,0 prosent. og SV med 1,0 prosent. Arbeiderpartiet går mest tilbake med -13,5 prosent, medan Høyre (-1,8 prosent) og KrF (-0,1) og går tilbake samanlikna med 2015-valet.

Valdeltakinga var på 64,1 prosent, om lag tre prosent høgare enn i 2015. Høgst var den i Todalen (77,7%), medan valdeltakinga både i Nedre Surnadal og Bæverfjorden var nede på 61-talet.

Stemmetala viser at det er ørsmå marginar. Mellom anna er KrF inne med eitt mandat, medan SV som fekk fem små stemmer mindre, er ute.

Miljøpartiet De Grønne er truleg færre enn fem stemmer unna eit andre mandat, medan Valgresultat.no viser at Ap er partiet som er nærast eit mandat til, eit mandat som ville gått på bekostning av eit Sp-mandat. NRK melder og at Ap er nærast eit mandat til, men dei melder at det i så fall er mandatet til KrF som er i størst fare.

Veldig mange av partia er altså ekstremt nære å gå eit mandat enten opp eller ned.

Ordførerkandidat for Senterpartiet i Surnadal, Margrethe Svinvik, er naturleg nok storfornøgd med valresultatet:

– Eg er veldig, veldig glad for at det gjekk så bra, og at vi får betalt for den harde jobben vi har lagt ned. Vi er framleis spente på korleis slengarar og liknande eventuelt kan påverke mandatfordelinga, men det ser veldig lovande ut med tanke på at Senterpartiet kan få ordføraren, seier Svinvik, som understrekar at ho ser fram til eit godt samarbeid med dei andre partia.

Annett Ranes frå Ap tok valnederlaget med fatning, og som ingressbiletet viser var ho raskt framme for å gratulere Svinvik:

– Det er slik befolkninga har stemt, og vi tek det til etterretning. No blir det fire år i opposisjon for vår del. Eg er i grunn godt fornøgd med valkampen vår, og opplevde det som veldig positivt å møte surnadalingane, både i grendene og i sentrum. Kven veit? Med fire års erfaring kjem eg kanskje nærare neste gong?, seier Ranes.

Både Mali Hildrun Gravvold Settem (KrF) og Nils Petter Tonning (FrP) var svært fornøgde etter at resultata var klare.

– Vi er vel ein av kveldens vinnarar. Vi sa vi ønska oss to mandat, og fekk det, smilar Tonning, medan Settem fortel at ho har følt eit stort ansvar for å halde på KrF sitt eine mandat i kommunestyret.

– Eg tykkjer det er så viktig og så godt at vi har klart å halde oss inne i kommunestyret, så no er eg veldig glad, seier KrF-listetoppen.



