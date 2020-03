Brage Kristian Einum: â€“ For Ã¥ si det rett ut er det krise

(Ingressfoto: Brage Kristian Einum under Surnadals Hyllest til Dire Straits i februar - arkivfoto)

De tre lokale kulturpersonlighetene trenger egentlig neppe noen videre presentasjon, men får det likevel:

Jo Sverre Sande har, under artistnavnet Jo Sverre, virkelig slått seg opp som artist de siste årene. Han er populær både som konsert- og radioartist, og har gjort seg bemerket som låtskriver – med tekster på rindalsdialekt.

Han er mannen bak radiohiter som «Ka om», «Luftslott», julesangen «Takka fer det oss ha fått» og journalistens personlige favoritt, «Ild & Anarki», og nylig slapp han singelen «Dø samtidig».

Brage Kristian Einum ble først kjent i surnadalsbandet Batteri.

Han har både under- og etter endt musikkutdanning i Kristiansund og Trondheim vært en ettertraktet frilansmusiker, og imponerer på tangenter uansett om han spiller i band, er repetitør eller kursholder. Einum har nylig vært på turné med The Travelin’ Strawberries, kjent fra «The Julekalender», og er med i band som blant annet The Sideways, Benedikt og Kakadu.

Frank Spoon Botten er fulltidsansatt i DreamFarm Studios, og frontmann i hardrockbandet sPoonman. For under to uker siden holdt Botten, Ola Langli, Torbjørn Kvande og Jon Landsem en vellykket releasekonsert for albumet «The Adamant» i Storstuå i Surnadal kulturhus.

Valsøyfjordingen er stort sett ansvarlig for lyd, lys eller begge deler på de fleste kulturarrangementer i Surnadal, og har til vanlig også en god del faste oppdrag i Rindal.

Felles for alle tre er at de har musikken, i en eller annen form, som levebrød - på fulltid.

Det gjeldende arrangementsforbudet, som alle tre for øvrig er helt enig i at trengs, setter dem i en bortimot håpløs situasjon.



Mister store deler av årslønna

For Brage Kristian Einum, ble kalenderen plutselig mye åpnere enn planlagt. For en frilansmusiker er det relativt dramatisk.

– Alt jeg hadde av arbeid ble avlyst, så nå har jeg egentlig ingen jobber før folk kan være i samme rom igjen, og det går an å begynne å arrangere ting igjen. Så jeg får egentlig gjort veldig lite, sier han, og legger galgenhumoristisk til:

– Det blir i det minste mye tid til å øve, så det spørs om det ikke må bli dobbel pris når jeg kommer tilbake.

26-åringen forteller at det, slik det ser ut nå, ligger an til at alle oppdrag ut mai blir avlyst. Minst.

– Jeg skulle egentlig jobbet veldig mye i mars, april og mai, blant annet med mange store prosjekter, som hadde utgjort en veldig stor del av årsinntekta mi. Så jeg mister rett og slett en veldig stor del av den, sier Einum, og sukker, før han sier lavt:

– For å si det rett ut, er det krise.

Han setter pris på at regjeringa har utsatt forskuddsbetaling av skatt, men mener det må komme flere tiltak.

– Å utsette forskuddsbetalinga av skatt var en start, men det hjelper jo lite, når det er utsatt til mai – og vi ikke tjener noe mer penger før den tid. Man må nesten bare vente og se hva regjeringa bestemmer. Slik det er nå har ikke frilansere rett på dagpenger fra NAV heller, med mindre man har hatt fast jobb i tillegg, sier Einum, og legger til:

– Jeg både håper og tror at det kommer tiltak som vil hjelpe, de må komme på noe lurt for oss også – det er mange, mange tusen som er i samme situasjon som meg.

Einum mistet både kursoppdrag, konserter, repetitøroppdrag og andre, større turnéprosjekter som på grunn av koronavirus-situasjonen og tiltakene som følger med.

Som en direkte konsekvens har han midlertidig reist hjem fra Trondheim, der han bor til vanlig, og flyttet inn på gutterommet på Stormyra.

– Da jeg skjønte hvordan omfanget av koronaviruset og tiltakene ville bli, ble det klart for meg at jeg bare må leve så billig som mulig de neste månedene. Nå gjelder det bare å spare så mye penger som mulig, og se hvilke muligheter som finnes, sier han, og fortsetter:

– For en drøy uke siden trodde jeg ikke at dette kom til å bli så ille. Så kom den første avlysninga, og deretter ballet det på seg, til alt ble avlyst. Det må jo være slik, situasjonen tatt i betraktning, men da må det muligheter og ordninger på plass for oss frilansere også.



Prøver å tenke positivt

Selv om Brage synes det er bra at musikere nå benytter direktestreaming over nettet for å få inn noen kroner, tror han ikke det vil monne nok for hans del, til at han gjør det samme.

– Skal man tjene betydelige summer må man ha et navn, så rent økonomisk tror jeg ikke det ville utgjort noen særlig forskjell for meg. Så for min del er det nok ikke aktuelt – i hvert fall ikke som tiltak for å gjøre opp for tapt inntekt, sier han, og legger til:

– Jeg synes likevel det er veldig gøy at folk prøver, for all livemusikk er bedre enn ingen livemusikk.

Den relativt langt over gjennomsnittet talentfulle pianisten forteller at han nå blir værende i Surnadal i overskuelig framtid.

– I Trondheim er det større fare både for å få- og spre smitte, og nå gjelder det å bidra til å begrense det så mye som mulig.

Selv om de innførte tiltakene så langt går kraftig ut over hans egen økonomi, er han ikke det minste i tvil om at innføringen var det rette å gjøre.

– Jeg synes helt klart at det skal være slik. Jo mer drastiske tiltak, jo mer effektivt blir dette. Vi ser hvordan det har gått i land som har ventet for lenge, så det er bra at folk holder seg hjemme og at ting er stengt, sier han.

Og selv i en vanskelig situasjon, klarer Brage Kristian Einum å se noe positivt:

– Selv om det er en utfordring at det ikke finnes noen gode løsninger for frilansere i slike situasjoner, er vi i hvert fall heldige som er frilansere i Norge, der man tenker på alle. Så vi må bare prøve å se slik på det, og fokusere på det som er positivt.