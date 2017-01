Bra oppslutning om skytterstevnene

Håkon og Markus Aune begynte begge å skyte i 5-årsalderen. De trener hver uke, og synes at skyting er gøy. Markus deltok på stevnet i Bøfjorden fredag, og begge guttene skyter både på Angråmyra og i Rindal søndag. De stiller i klassen NU (Nybegynner Ung). Det er ingen bestemt aldersgrense for når man kan begynne med skytetrening, så lenge man kan håndtere våpenet. Det er selvsagt også viktig at foreldrene er med, og har kontroll.

Skytterne deles inn i ulike klasser, etter alder og ferdighetsnivå. Men det er ingen begrensninger for hvem som skyter på samme lag. Gammel og ung kan gjerne skyte side om side. På lag nr 16 på Angråmyra søndag formiddag var 5 ulike klasser representert. Håkon og Markus Aune var de yngste, i klassen NU. Den eldste var Jon Oren fra Surnadal skytterlag. Oren er fortsatt en aktiv skytter, og stiller i klassen Veteran 73. Det viser litt av bredden i denne sporten.



Veteranen Jon Oren skyter samen med nybegynnerne Håkon Aune og Markus Aune.



Skytterne gjør seg klare. F.v. Sigbjørn Nystuen (V65), Øvre Rendal, Mons Otnes (Klasse 4), Surnadal, Signe Eggestøl Husby (Rekrutt), Sunndal, Jon Oren (V73), Surnadal og Markus Aune (NU), Øvre Surnadal.



Tilskuerne på Angråmyra kunne følge med på skivene, ikke bare på husets skytebane, men også i Bøfjorden og i Rindal samtidig.



Surnadal Skytterlag, Hjelmen Skytterlag og Rindal Skytterlag har i mange år samarbeidet ved å arrangere hvert sitt stevne på samme helg i januar. De kan trekke flere deltakere når det er mulighet til å delta på tre stevner i samme område på samme helg.



Trollheimsporten kommer med oppsummering og resultater når de tre stevnene er avsluttet søndag kveld.