Bra oppslutning om næringstreff

Det var i overkant av 20 deltakere på samlingen på Bolme pensjonat. Deltakerne fikk innsikt i store deler av virkemiddelapparatet gjennom initiativtakerne Rindal kommune og Rindal næringsforum, samt Innveno, Lokalt Løft, Innovasjon Norge og Næringshagen i Orkdalsregionen.



Stort engasjement rundt næringsutvikling

– På en liten plass som dette må vi være litt rause med hverandre og hjelpe hverandre med gode tips og råd, sa ordfører Vibeke Langli i sin innledning.

– I Rindal ser vi et stort engasjement rundt næring og næringsutvikling. Det er viktig at alle forener kreftene sine og skaper et godt miljø for utvikling. Det er via samhandling at gode resultater skapes, påpekte hun.

Ordføreren sa også at hun vil reise rundt på besøk til de lokale bedriftene, og at hun setter pris på å bli invitert.

Næringsrådgiver Grete Elshaug orienterte om de virkemidlene kommunen har for å hjelpe og støtte lokale bedrifter.

Tom Godtland, som er daglig leder i Rindal næringsforum, trakk fram det gode samarbeidet i næringslivet i Rindal. Rindal næringsforum ønsker å utvide dette samarbeidet til å omfatte alle bedrifter som ønsker det.

Han orienterte også om Rindal næringsforum sin nye hjemmeside, der man finner en fullstendig oversikt over virkemiddelapparatet og alle mulige samarbeidspartnere.



– Aldri vært så vanskelig å drive en bedrift

Atle Norli er styreleder i Lokalt Løft, en stiftelse som ble opprettet av Rindal Sparebank i år 2000. Stiftelses formål er å skape bedriftsøkonomisk lønnsomme bedrifter og varige arbeidsplasser og aktivt delta i prosesser som kan bidra til å få realisert andre lokale forretningsideer.

Lokalt Løft kan delta som eier i bedrifter i Rindal og samarbeide med de andre eierne om en videreutvikling av disse. I dag har stiftelsen eierandel i 4 lokale bedrifter. Den har vært innom til sammen 18 bedrifter som eier i årenes løp. Mange av disse er viktige bedrifter i Rindal, med mange arbeidsplasser. Stiftelsen har en intensjon om å være eier i en så kort periode som mulig, men i noen tilfeller står de som eier i mange år.

Stiftelsen kan også gi utdanningsstipend til nøkkelpersonell for å bidra til oppbygging av nødvendig kompetanse og slik realisere tiltak som stiftelsen ønsker å delta aktivt i.

I tillegg bidrar Lokalt Løft økonomisk til daglig leder-funksjonen i Rindal næringsforum.

Atle Norli er daglig leder i Surnadal Transport, og har selv erfart at samarbeid er viktig.

– Det har aldri vært så vanskelig å drive en bedrift som i dag, sa han.



Atle Norli er styreleder i stiftelsen Lokalt Løft.



Inntekten til stiftelsen Lokalt Løft kommer i stor grad gjennom gaver fra Rindal Sparebank.



Mange vellykkede bedriftsnettverk

​Næringshagen i Orkdalsregionen AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og nyskaping i næringslivet i Orkdalsregionen. Daglig leder Berit Arntsen orienterte om hva næringshagen kan bidra med for lokale bedrifter, blant annet ved å tilby tjenester til en lavere pris enn markedspris.

Hun fortalte blant annet om bedriftsnettverk som er opprettet gjennom næringshagen, som Treklyngen i Meldal, Thamsklyngen og Thamsriket - Smaker fra Orkland. Næringshagen jobber også med et prosjekt "Waste to value", der det jobbes med å bruke avfall fra bedrifter på Orkanger som en lønnsom ressurs.

Berit Arntsen påpekte at Rindal kommune har svært god oppfølging av næringslivet i kommunen.



Noen av deltakerne fra næringslivet i Rindal. F.v. Odd Inge Kvernberg og Arild Elshaug fra Polaris Nordmøre, Gøran Bolme fra iTrollheimen, Martin Rise fra Letthus og Inga Dalsegg.



Hjelper de små å bli større

Håkon Fredriksen representerte Innveno, som har kontor i Surnadal. Innveno er et prosjekt- og utviklingsselskap. De viktigste fagområdene de jobber med er SIVA-samarbeid (Protomore kunnskapspark), industrinettverk (InnovasjonsTre og IN2innovation), RISS (lokalt stedsutviklingsprosjekt), generell kompetanseutvikling i bedrifter og nettverk, og fagskole- og fagarbeiderutdanning. Innveno tilbyr individuell behandling og spesielt tilpasset løp for hvert enkelt prosjekt.

Innovasjonsrådgiver Bente Syvertsen orienterte om Innovasjon Norge i Trøndelag, og hva de kan bidra med i en bedriftsutviklingsprosess. Viktige arbeidsområder for Innovasjon Norge er bærekraft, vekst og internasjonalisering.

– Vi skal hjelpe de små å bli større, for vi trenger mer vekst Norge, sa hun.

– Vi er en sparringpartner som tilbyr kompetanse, nettverk og kapital.



Startet to oppfølgingsgrupper

Etter orienteringene fra de ulike aktørene ble deltakerne på næringstreffet inndelt i grupper som skal jobbe videre med hva slags oppfølging de trenger.

De to gruppene som startet opp er

- Innovasjon og organisasjon

- Bli sett i markedet (E-handel og nettbutikk/Salg og service)

Næringsrådgiver Grete Elshaug sier at det er disse gruppene det er mest behov for i startfasen. Etter hvert kan det bli aktuelt å starte opp flere samarbeidsgrupper.

Bildet øverst: Håkon Fredriksen (Innveno), Atle Norli (Lokalt Løft), Grete Elshaug (Rindal kommune), Berit Arntsen (Næringshagen i Orkdalsregionen), Tom Godtland (Rindal næringsforum), ordfører Vibeke Langli og Bente Syvertsen (Innovasjon Norge).