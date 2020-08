Bra deltakelse på Kårvatn skyrun

– 74 løpere er påmeldt i år, det er en bra oppgang fra i fjor, sier Gudmund Kårvatn fra Trollheimen fjellsportsklubb. Det er bra lokal deltakelse.

Løpet er fordelt på to løyper. Den ene på 43 km, mens i den andre skal deltakerne løpe 29 km. Gjennom nettsiden til Fjellsportklubben reklameres det med at dette er Europas mest varierte fjelløp. Og det er ikke tvil om at deltakerne får se mye fin natur på veien.

Det er til sammen 5 poster der deltakernes tider blir registrert gjennom registeringsverktøyet EQ timing. Ved Toåvatna venter det også en matstasjon. Det et krav om at deltakerne skal nå Toåvatna innen 4,5 timer for å få fortsette i 43- kilomersløypa. De som bruker lenger tid, løper ruta til 29 km-løpet derifra.

– Det handler om sikkerhet, sier Gudmund Kårvatn. Vi må sikre os at de som fortsetter innover fjella vil klare turen.

Videre er løperne innom Storfejellet, Grinaren, Slangfjellet, Tohatten og Kvennjulfjellet, før de er tilbake til utgangspunktet på Kårvatn.

Postene er bemannet, og mannskapet har enkelt førstehjelpsutstyr. I tillegg er det beredskap ved Toåvatna. Om det forekommer større skader, er ikke Gudmund Kårvatn i til om hvilket tiltak som må settes inn.

– Det blir ikke gjort noe forsøk på å frakte noen ned på båre. Da blir det redningshelikopter, sier han. Dette er langt til fjells.

Også nødvendige koronatiltak er satt i gang. Ved inngangen møter vi Cathrine Kårvatn som registrerer de som går inn og ut av området med navn og telefon nummer. Dette er for eventuell smittesporing. Andre tiltak er avdelte soner samt de generelle tiltakene med spriting av hender og å holde avstand.



Cathrine Kårvatn holder oversikt over hvem som entrer området.



Berømmer de frivillige

Trollheimen fjellsportklubb ble stiftet i fjor høst, og har som mål å være aktiv pådriver for fjellsport ved blant annet å hjelpe unge fram. Foruten å stå som arrangør for Skyrun har klubben treninger innen randonee og fjelløp.

Klubben har godt samarbeid med idrettslagene i Surnadal og kommunene rundt. Det ser ikke på hverandre som konkurrenter, men vil utfylle hverandre.

Gundmund Kårvatn berømmer de frivillige, som gjør en uvurderlig innsats for å få avviklet arrangementet. Uten dem hadde det ikke gått. De har utført ulike oppgaver både ved Kårvatn og i fjellet, gjennom blant annet bemanning av stasjoner og merking av løyper.



Arrangører og frivillige. Fra venstre Fredrik Thoresen Sletten, Jostein Bruset, Gudmund Kårvatn, Mari Brusethaug Redalen og Kathrine Redalen.



– Kommer tilbake

En av dem som skal bryne seg på den lengste løypa er Ola Mikkelsen.

Dette har jeg sett fram til, sier han. Jeg tar det som det kommer og føler på dagsformen, men målet er å fullføre hele løpet. Toåvatna skal nås innen fristen på 4,5 timer.

EQ timing viser at Mikkelsen har en tid på rundt 2 timer og 6 minutter ved Grinaren, så delmålet er nådd med god margin.

Mikkelsen har drevet aktiv med langrenn, og var NM-mester som 16-åring.

– Men nå er jeg blitt fjellentusiast, smiler han



Ola Mikkelsen



En annen fjellentusiast er Eivind Næve. 15-åringen skal løpe sitt første løp og er klar for start på 29-kilometeren.

– Det virket interessant å være med, sier den unge løperen.

Næve har alltid vært glad i fjellet, jo lengre turer, jo bedre. I tillegg driver han aktivt med langrenn, landeveissykling og orientering. Eivind har tatt turen fra Melhus sammen med mor, som også har vært aktiv langrennsløper, men innrømmer at hun når for tiden har vanskeligheter med å holde følge med sønnen på enkelte distanser. De to synes dette er et bra arrangement, og er enige om at de nok tar turen til Kårvatn neste år også.



Eivind Næve (til høyre) og mor vil komme tilbake neste år også.