Bortetap mot serielederne

Men Rindal hang fortsatt godt med og etter kvarteret spilt blir Svorkmo-forsvaret satt på prøve når de så vidt får klarert en pasning i bakrom. Klareringen havner i føttene på en umarkert Roy Bolme på nesten 30 meter, og han får da en enkel jobb med å lobbe ballen i det tomme målet. 1-1 og lagene var like langt.



Svorkmo slår tilbake bare fem minutter etterpå og tar dermed ledelsen 2-1. Og i det 26. minuttet er Svorkmo nok en gang inne i vår 16-meter, og dommeren dømmer straffespark etter en takling. Svært billig, men Svorkmo øker ledelsen til 3-1 og da ser det tungt ut.



Men Rindal gir aldri opp og henger godt med i en jevnspilt kamp. Kampens rareste situasjon oppstår 10 minutter før slutt når Svorkmo skyter knallhardt i stanga. Ballen går videre i den andre stanga og ut. Dagens kampleder dømmer da mål. Til tross for at assistentdommeren sier fra at ballen ikke er over streken, fastholder dommeren sin avgjørelse om at det er scoring. Dermed 4-1. (Det skal sies at ballen havner i føttene på en Svorkmo-spiller, som nok hadde scoret om dommeren ikke allerede hadde dømt mål). Dermed går lagene til pause på stilinga 4-1 til Svorkmo. Det var likevel en jevnspilt omgang, der hjemmelaget hadde best uttelling foran mål.



Rindal går ut til 2. omgang med trua på at dette kan gå veien, og omgangen er bare 10 minutter gammel når Hans Ole trer en strøken pasning gjennom til Roy Bolme som setter inn sin andre scoring for dagen til 4-2. Til tross for nok en god omgang av Rindal blir det ingen flere scoringer i kampen og serieleder Svorkmo er et stort skritt nærmere opprykk til 4. divisjon i det kun en kamp gjenstår av årets serie.



Rindal spiller en av sine absolutt beste kamper for året i dag, men vi møter et solid Svorkmo-lag som er vanskelig å få has på på hjemmebane. Statistikken mellom lagene fra de siste 8 kampene viser 4 seire til hver. Alle hjemmeseire.



Siste utfordring for Rindal i år blir hjemmekamp mot Frøya på Rinnvollen søndag 7. oktober. Frøya er allerede klar for nedrykk til 6. divisjon, så hvis Rindal viser seg fra samme side som mot Svorkmo kan dette bli en morsom kamp.



Rindal stilte slik:

Anders Grytbakk - Jo Trønsdal Bævre, Jørgen Gjerstad, Stein Gunnar Rønningsbakk, Henrik Folden - Aksel Norli, Stian Bolme, Hans Ole Røen Halle - Harald Kristoffer Røen, Roy Bolme, Sander Landsem Kattem.

Innbyttere: Stian Grytbakk, Steinar Møller og Martin Bolme Fjerstad.

Tekst: Øyvind Dalen.