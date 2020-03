Bortetap for håndballdamene i Rindal

Heimdal kom best i gang, og ledet 3 - 0 før Rindal satte inn sitt første mål. Rindalingene kom tilbake i kampen, og tok etter hvert over initiativet. Ni minutter før pause ledet Rindal 10 - 7, og til pause var avstanden fortsatt tre mål på stillingen 16 - 13 til rindalingene.

Hjemmelaget trengte bare tre minutter på å utligne til 17 - 17, og lagene fulgte hverandre tett det neste kvarteret. De siste ti minuttene av kampen var Heimdal det beste laget, og dro i fra i målprotokollen. På det meste ledet vertene med seks mål. Rindal tapte til slutt kampen 32 - 28.

Trener Anders Moe Sæter skylder først og fremst på dårlig forsvarsarbeid.

- Vi spilte en god førsteomgang, og en dårlig andreomgang. Forvaret lugget, noe som gjorde det vanskelig for målvakta vår. Vi dro med oss usikkerheten i angrepsspillet, og dermed ble de rutinerte spillerne på Heimdal for gode for oss i dag, sier han.

Fire seriekamper gjenstår for Rindal i årets 3. divisjon. Laget ligger på 5. plass med 18 poeng, seks poeng bak Byåsen 2 på plassen foran. Levanger 2 ligger på 6. plass med 16 poeng.

Neste helg skal Rindal spille to hjemmekamper. Lørdag er Rana/Bossmo&Ytteren motstander, mens Sverresborg 2 kommer på besøk søndag. Begge de nevnte lagene kjemper om å overleve i 3. divisjon.

- I denne avdelingen kan alt skje. Alle slår alle, så ingenting er avgjort før kampen er spilt. Vi skal kose oss og ha det gøy de siste fire kampene, og deretter så smått begynnne å tenke på neste sesong, sier Sæter som på vegne av spillerne sine lover å gi alt i Rindalshuset kommende helg.

*** Anja Søyseth

** Mona Bolme Nonstad

* Malin Bjørnås

Kampfakta Heimdal - Rindal 32 - 28 ( 13 - 16 )

Maren Halgunset

Malin Bjørnås 5

Maja Reitan 2

Anja Søyseth 10

Mina Halgunset

Mona Bolme Nonstad 5

Marit Ustad Hove 4

Hanna Saksen 2

Nora Bolme Fjerstad

Marina Reitan

Arkivbilde