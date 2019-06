Bortesmell for Surnadal

Det startet bra og avsluttet håpløst for Surnadal da de lørdag tok turen til Bruhagen for å måle krefter med Averøykameratene (AK).

Hjemmelaget hadde startet sesongen svakt, med bare én seier på de sju første kampene. Kameratene fra Averøya var imidlertid ett av bare to lag Surnadal ikke lyktes med å slå forrige sesong, da oppgjørene mellom lagene endte 1-1 på Bruhagen og 3-4 på Amfi Park.

Derfor var surnadalingene, som startet serierunden som serietoer, svært innstilte på å hente hjem tre poeng. Og bortelaget startet klart best i sola, og den første snaue halvtimen vant Surnadal ballen høyt i banen gang på gang. Ørjan Nes Haugen var nær scoring da han dunket til på halvspretten fra returrommet etter et hjørnespark. Da var det spilt seks minutter.

Etter et snaut kvarter sendte Lars Mogstad avgårde en flott langpasning bak AKs forsvar, der Petros Simon Bokre hadde startet på et godt løp. Han presset fram et hjørnespark, som Geir Bævre slo hardt fra høyre mot første stolpe.

Der løp Sander Smevoll seg fri og tok sats. Ingen forsvarere var i nærheten av å matche Smevolls rykk eller spenst, og toppscoreren stanget ballen i det venstre hjørnet. Dermed stod det fortjent 0-1 på måltavla på Bruhagen, etter Smevolls 11. mål for sesongen. Det er tre flere enn KFKs Jan Roger Angvik og en annen surnadaling, Arnstein Aasbø (KBK 2).

Fem minutter etter målet var Sindre Hyldbakk Kvande nær scoring da han stupte fram og fikk foten på ballen etter et godt Surnadal-angrep, men avslutningen gikk like utenfor.



Sindre Hyldbakk Kvande var nær scoring mot AK.



Etter en meget god start for gjestene, var det Averøykameratene som tok tak i kampen i kvarteret inn mot pause. Plutselig var det vertene som vant duellene, og Surnadal fikk ikke like god tid med ballen som i starten av kampen. Det førte til mange feilpasninger, som igjen skapte farlige overganger for hjemmelaget.

Mattis Fiske måtte hente fram en dobbeltredning av ypperste klasse da han hindre utligning i det 37. minutt, men bare fire minutter senere stod det 1-1. Også dette målet kom etter corner, der AK vant tre dueller på rad. Dermed kunne måltyven Christoffer Folland sette inn sitt femte mål for året.

Andre omgang fortsatte i samme spor som den første avsluttet. Hjemmelaget ville mest, vant duellene og klarte i større grad enn Surnadal å tilpasse seg den humpete gressmatta på Bruhagen.

Likevel var det Surnadal som skapte den første store sjansen i omgangen, etter en glimrende enkeltmannsprestasjon av Sander Smevoll. På en overgang mottok Smevoll ballen fra Petros Simon Bokre, og dro seg mot venstre samtidig som han fintet seg forbi tre AK-forsvarere.

Dermed var 4. divisjons toppscorer plutselig alene med keeper, litt skrått ute til venstre, men forsøket på å treffe det høyre hjørnet ble reddet på mesterlig vis av AK-keeper Kristoffer Volden.

Etter 73 minutter var det i stedet hjemmelaget som gikk opp til 2-1, da veteranen Stig Arne Husby fikk drømmetreff og banket ballen opp i vinkelen. Surnadal prøvde å få i gang en sluttspurt for å utligne, men slet med å skape de helt store sjansene mot et hardtkjempende AK-lag, som virkelig hadde fått ferten av sin første seier siden serieåpningen.

Det nærmeste Surnadal kom var da Sander Smevoll headet et hjørnespark utenfor, og da venstreback Steinar Heggset kom seg inn i AK-feltet og dunket til på halvspretten - like utenfor.

Med mange Surnadal-spillere i angrep for å jakte utligning, ble det store rom til alltid farlige Folland i den andre enden av banen. Tre minutter på overtid kom han seg gjennom bortelagets forsvar, og scoret på returen etter at Mattis Fiske hadde gjort en god redning på angriperens første forsøk.

Dommer Kurt Einar Ansnes blåste imidlertid straffe i stedet for scoring, til store protester fra de røde og hvite fra Averøya. Straffesparket dunket innbytter Audun Dromnes Sørseth hardt midt i mål til 3-1, og like etter fastsatte Stig Arne Husby sluttresultatet til 4-1 etter klabb og babb i feltet.

Surnadal-trener Webjørn Holten var en skuffet mann etter kampen.

– Etter den gode starten vi har hatt er det svært skuffende at vi går på en slik smell her i dag. Det er i kamper som i dag vi får se at vi fortsatt har veldig mye å jobbe med, spesielt offensivt, sier han, og legger til:

– Vi skal jobbe knallhardt for å utvikle oss og bli bedre, og målet er at det skal føre til at vi går på færre slike smeller enn vi gjorde i fjor. Klarer vi det kommer vi, naturlig nok, til å ta flere poeng enn vi gjorde forrige sesong, så får vi se hvor det plasserer oss på tabellen til slutt.



Kampfakta:

Averøykameratene-Surnadal 4-1 (1-1)

Mål:

0-1 Sander Smevoll (14.)

1-1 Christoffer Folland (40.)

2-1 Stig Arne Husby (72.)

3-1 Audun Dromnes Sørseth (straffe 90.+3)

4-1 Stig Arne Husby (90.+4)

Gule kort: Petros Simon Bokre, Surnadal. Alf Kristian Pettersen, Averøykameratene.

Surnadal sitt lag frå høgre til venstre (3-5-2):

Mattis Fiske

Lars Mogstad (Kaptein)

Knut Ola Høvik

Ørjan Nes Haugen

Tore Næss (Amen Gebrehiwet Hailu inn i 66. min)

Ingebrigt Løfaldli (Frikk Hauglann Talgø inn i 51. min)

Geir Bævre (Elvijs Jansons inn i 58. min)

Sindre Hyldbakk Kvande (Erik Kvendset Andersen inn i 81. min)

Sindre Fiske (Steinar Heggset inn i 70. min)

Petros Simon Bokre

Sander Smevoll



Lars Mogstad er kaptein for Surnadal i Vegar Brøskes skadefravær.

Her er noen bilder av scoringen til Sander Smevoll, etter hjørnespark fra Geir Bævre:









Og så nær var Smevoll å sende Surnadal opp i en 2-1-ledelse etter 58 minutter:



Her har ballen nettopp truffet AK-keeper Kristoffer Voldens venstre fot.