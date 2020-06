Bondelaget sier #komhit i sommer

I sommer er ekstra mange på tur i eget land, og Norges Bondelag vil bruke anledningen til å vise fram at bonden står bak mye av kulturlandskapet turistene reiser gjennom. 25. juni lanserer Bondelaget sommerkampanjen #komhit.

– Vi ønsker å gjøre folk mer oppmerksomme på hvor mye av landskapet vi ser som er formet av jordbruket. Landskapet utgjør en viktig del av ferieopplevelsen, og hva man ser ut av bilvinduet når man reiser i Norge, og det er avhengig av et aktivt jordbruk. Dette er en del av samfunnsoppdraget til bonden, sier Ragna Marie Mauset fra Surnadal Bondelag.

I sommer setter lokale bondelag opp over hele landet store bilderammer på steder med flott utsikt over jordbrukslandskapet eller andre produkter fra bonden. Vi vil vise fram åker og eng, beitende dyr, gårder, lokal mat og annet der turistene ferdes. Surnadal bondelag har satt opp bilderamme ved rasteplassen over sentrum og på utkikkspunktet opp mot marka.

– Gjennom bilderamma kan folk se landskapet som i århundre har blitt formet av landbruket. Fortell omverden at du setter pris på jobben bonden har gjort. Når du skuer utover frodig landskap gjennom bilderamma, ser du bondens stolte jobb.



Dra på rammejakt og del ditt bilde

Alle som skal på tur i sommer, oppfordres til å stoppe opp og ta en titt på landskapet gjennom rammene, knipse et bilde og dele det i sosiale medier med #komhit. Denne nasjonale kampanjen er både fysisk og digital, og alle kan følge rammene under emneknaggen #komhit på facebook og instagram. Det blir en oversikt over alle rammene på bondelaget.no/komhit, etter hvert som de blir satt opp.